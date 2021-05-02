Seyahat izin belgesi nasıl alınır ve nereden çıkarılır? Şehirler arası yasakta e-Devlet ve telefon ile seyahat yol izni belgesi alma ekranı!

SEHAYAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Seyahat izin belgesi, ALO 199 üzerinden veya e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile alabilecekler. Seyahat izin belgesini e Devlet üzerinden alacak olanlar için ise e Devlet şifresinin edinilmiş olması gerekiyor.

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.