Seyahat izin belgesi yol izni nasıl ve nereden alınır, kaç güne çıkar? 2021 E devlet ile Seyahat izin belgesi başvuru ekranı ve şartları!

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre sokağa çıkma kısıtlamasında il dışına çıkmak isteyenlere seyahat izin belgesi almak zorunlu tutuluyor. Özel araçla il dışına çıkmak isteyen vatandaşlar kısıtlı gün ve saatler içerisinde seyahat izin belgesi nasıl alınır, özel araç için seyahat izin belgesi gerekli mi sorusuna yanıt arıyor. Çeşitli nedenlerle başka illerde bulunan veya seyahat planı olanlar, İçişleri Bakanlığı'na ait E-Başvuru ve ALO 199 sistemlerine yönelirken adım adım yol izinlerini almaya çalışıyor. İşte E devlet ile 2021 Seyahat izin belgesi alma ekranı ve başvuru sorgulama!

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Şehirler arası seyahat yapılması için İçişleri Bakanlığı tarafından adına 'yol izni' de denilen seyahat izin belgesi almak gerekiyor. Şehir dışı yol izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı ile ALO 199 hattı seyahat izin belgesi almak için gerekli olan adımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Seyahat izin belgesi alma işlemlerinin detayları şöyle;