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Haberler Yaşam Seyit Onbaşı kimdir, aslen nereli ve kaldırdığı top mermisi kaç kiloydu? İşte Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı (Seyit Ali Çabuk) hikayesi ve hayatı!

kimdir, aslen nereli ve kaldırdığı top mermisi kaç kiloydu? İşte Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı () hikayesi ve hayatı!

, 106. yılında büyük bir coşku ile kutlanacak. Bu zaferin kahramanlarından birisi olan da unutulmuyor. Çanakkale Deniz Savaşları sırasında devasa top mermisini kaldıran ve İngiliz zırhlısı Ocean'ın batmasını sağlayan , yaptığı bu hareket ile tarihin seyrini değiştiren kahramanlardan birisi olmuştur. Bu noktada, Seyit Onbaşı kimdir, aslen nereli ve ne zaman öldü sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Öte yandan, Seyit Onbaşı kimdir ve kaldırdığı mermi kaç kiloydu konusu öğrenilmeye çalışılıyor. İşte, 'nın hayatı ve hikayesi

Giriş Tarihi: 18.03.2021 06:20 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 06:22
Seyit Onbaşı kimdir, aslen nereli ve kaldırdığı top mermisi kaç kiloydu? İşte Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı Seyit Ali Çabuk hikayesi ve hayatı!

Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisi olan , 106. yılında yurt genelinde büyük bir coşku ve gurur ile kutlanacak. Bu önemli ve anlamlı günde, Çanakkale Zaferi'nin kahramanları da unutulmuyor. (Onbaşı) ismi öne çıkanlardan birisi olarak dikkat çekiyor. Kaldırdığı top mermisi ile İngiliz zırhlısı Ocean'ı vuran , Çanakkale Deniz Savaşları'nın seyrini değiştiren isimlerden birisi oldu. Her 18 Mart tarihinde de Koca Seyit olarak da bilinen Seyit Onbaşı hakkında araştırmalar en üst düzeye çıkıyor. Öyle ki, Seyit Onbaşı kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında öldü soruları ile Koca Seyit'in kaldırdığı top mermisi kaç kiloydu konusu araştırılmaktadır.

SEYİT ONBAŞI KİMDİR? İŞTE HİKAYESİ

Kocaseyit bilinen bir diğer adıyla Seyit Onbaşı, 1889 yılında Havran ilçesinin Çamlık(eski adı Manastır'dır) Köyü'nde dünyaya geldi.

Seyit Onbaşı kimdir, aslen nereli ve kaldırdığı top mermisi kaç kiloydu? İşte Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı Seyit Ali Çabuk hikayesi ve hayatı!

1909 yılında Osmanlı Ordusu'na katıldı. Balkan Savaşı'nda çarpıştı. I. Dünya Savaşı'nın başlaması ile Çanakkale Cephesi'nde topçu eri olarak göreve başladı. 18 Mart 1915'te Müttefik donanması Çanakkale Boğazı'nı geçmek için saldırıya geçti. Bu sırada Rumeli Mecidiye Tabyası'nda görevliydi. Türk topçusunun yoğun karşı ateşi ve daha önceden Nusret mayın gemisinin döktüğü mayınlar, bu saldırıyı püskürttü. Yapılan atışlar sebebiyle tabyada bulunan topun mermi kaldıran vinci parçalandı.

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Seyit Onbaşı kimdir, aslen nereli ve kaldırdığı top mermisi kaç kiloydu? İşte Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı Seyit Ali Çabuk hikayesi ve hayatı!

YÜZLERCE KİLOLUK TOP MERMİSİNİ TEK BAŞINA SIRTLADI

Bunun üzerine Seyit Ali 215 kilogram ağırlığındaki top mermilerini sırtlayarak top kundağına yerleştirdi. Seyit Ali, ilk iki atışta Ocean'a hafif bazı hasarlar verdiyse de, üçüncü atışında İngiliz zırhlısı Ocean'a ağır yara verdi. Atılan mermi geminin su kesiminin biraz altına isabet ederek geminin anında yan yatmasına neden oldu, daha sonra Nusret mayın gemisi'nin döktüğü mayınlardan birine çarptı. Ocean" da bu yaradan kısa bir süre sonra alabora olarak battı.

Seyit Onbaşı kimdir, aslen nereli ve kaldırdığı top mermisi kaç kiloydu? İşte Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı Seyit Ali Çabuk hikayesi ve hayatı!

Bu yüzden komutan ona "onbaşılık" unvanını verdi. Çanakkale savaşından bir gün sonra Seyit Ali Onbaşı'dan top mermisi sırtında fotoğrafı çekilmesi istendi. Seyit Ali Onbaşı ne kadar zorlansa da top mermisini kaldıramadı. Sonra Seyit Ali Onbaşı "Yine savaş çıksın, yine kaldırırım" dedi. Bundan sonra ancak fotoğrafı tahta bir mermiyle çekilebildi.

Seyit Onbaşı kimdir, aslen nereli ve kaldırdığı top mermisi kaç kiloydu? İşte Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı Seyit Ali Çabuk hikayesi ve hayatı!

Savaşın sona ermesi ile 1918'de köyüne dönen Seyit Ali, ormancılık ve kömürcülük işlerine devam etti. 1934 yılında çıkartılan Soyadı Kanunu ile Çabuk soyadını aldı. 1939 yılında verem hastalığı yüzünden hayatını kaybetti.

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