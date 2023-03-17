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Haberler Yaşam SEYİT ONBAŞI KİMDİR? 18 Mart Çanakkale Zaferi kahramanı Seyit Onbaşı hikayesi nedir, kaç kilo mermi kaldırdı, nereli?
Giriş Tarihi: 17.03.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 12:00

SEYİT ONBAŞI KİMDİR? 18 Mart Çanakkale Zaferi kahramanı Seyit Onbaşı hikayesi nedir, kaç kilo mermi kaldırdı, nereli?

18 Mart Çanakkale Zaferi ile her sene anılan Seyit Onbaşı hikayesi ve hayatı ile araştırılmaya başladı. I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun kazandığı deniz muharebelerini anlatan şanlı zafer 108. Yıldönümünde anılıyor. Zaferin simgeleşen kahramanı Seyit Onbaşı kimdir, nereli, kaç kilo mermi taşıdı, nasıl ve ne zaman öldü gibi sorularla araştırılıyor. Savaş sırasında topçu eri olarak göreve başlayan Koca Seyit, İngilizlerin en büyük savaş gemilerinden birini vurarak tarihe yazıldı. İşte, Seyit Onbaşı hikayesi, hayatı ve mezarı hakkında merak edilenler…

SEYİT ONBAŞI KİMDİR? 18 Mart Çanakkale Zaferi kahramanı Seyit Onbaşı hikayesi nedir, kaç kilo mermi kaldırdı, nereli?

Seyit Onbaşı kimdir sorusu gündemdeki yerini aldı. Her yıl 18 Mart tarihinde minnetle hatırlanan Çanakkale Zaferi kahramanı Koca Seyit, hikayesi ile ilham olmaya devam ediyor. Seyit Onbaşı kaç kilo mermi taşıdı, nereli, kaç yaşındaydı gibi sorular yanıt arıyor. Birçok şehirde adına anıtların yapıldığı kahraman Onbaşı için birçok kitap da yazıldı. İşte, Seyit Onbaşı hikayesi, hayatı ve ailesi hakkında merak edilenler…

SEYİT ONBAŞI KİMDİR? 18 Mart Çanakkale Zaferi kahramanı Seyit Onbaşı hikayesi nedir, kaç kilo mermi kaldırdı, nereli?

SEYİT ONBAŞI HAYATI

1889 yılının Eylül ayında Balıkesir'in Havran ilçesi Manastır (sonraki adı Çamlık, şimdiki adı Koca Seyit köyü) köyünde dünyaya geldi. Babası Abdurrahman, annesi Emine idi.

1909 yılında Osmanlı Ordusu'na katıldı. Balkan Savaşı'nda çarpıştı. I. Dünya Savaşı'nın başlaması ile 1914 yılında Çanakkale Cephesi'nde topçu eri olarak göreve başladı.

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SEYİT ONBAŞI KİMDİR? 18 Mart Çanakkale Zaferi kahramanı Seyit Onbaşı hikayesi nedir, kaç kilo mermi kaldırdı, nereli?

Çanakkale Boğazı'ndan geçerek İstanbul'a gitmek isteyen Müttefik donanması 18 Mart 1915'te Anadolu ve Rumeli hattındaki tabyalara yoğun bombardıman yaptıkları sırada Rumeli Mecidiye Tabyasında görevliydi. Bombardıman sırasında düşman gemilerinden atılan bir mermi Seyit Ali'nin bataryasında cephaneliğe isabet edip havaya uçurmuş; bataryadaki erlerden on dördü hayatını kaybetmiş, yirmi dördü ise yaralanmıştı.

Sadece Seyit Ali ile Niğdeli Ali isimli arkadaşı yara almadan kurtulmuşlardı. Bataryanın toplarından sadece bir tanesi kullanılabilir halde idi. Türk topçusunun yoğun karşı ateşi ve daha önceden Nusret mayın gemisinin yerleştirdiği mayınlar saldırıyı püskürttü.

SEYİT ONBAŞI KİMDİR? 18 Mart Çanakkale Zaferi kahramanı Seyit Onbaşı hikayesi nedir, kaç kilo mermi kaldırdı, nereli?

Müttefik donanmasının başındaki Amiral De Robeck, saat 17:50 sırasında yavaş yavaş boğaza doğru donanmanın yol almasını istedi. Bombardıman sırasında tabyada çalışır durumda kalan tek topun mermi kaldıran kaldıraç kısmı bozulduğu için Seyit Ali, yanındaki arkadaşı Niğdeli Ali'nin yardımıyla sırtına bir mermi yüklenmiş ve karşısındaki gemiye ateş etmiştir. Üçüncü atışında İngilizlerin en büyük savaş gemilerinde olan HMS Ocean adlı gemiyi dümen donanımından (arkadaki pervaneden) vurdu.

SEYİT ONBAŞI KİMDİR? 18 Mart Çanakkale Zaferi kahramanı Seyit Onbaşı hikayesi nedir, kaç kilo mermi kaldırdı, nereli?

Atılan top, geminin su kesiminin altına isabet ederek geminin yan yatmasına neden oldu. Gemi kontrol edilemez bir hâle geldiğinden dolayı Nusret mayın gemisi'nin döktüğü mayınlardan birine çarptı. Ocean zırhlısı, kimi kaynaklarda saat 18.00 civarında kimi kaynaklarda ise 22.00 civarında Eskihisarlık diye bilinen bugün Çanakkale Şehitler Anıtı'nın bulunduğu alanın karşısında sulara gömüldü ve Müttefik donanması Çanakkale'den ayrıldı. Seyit Ali'ye ödül olarak onbaşılık unvanını verildi.

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