SEYİT ONBAŞI KİMDİR? 18 Mart Çanakkale Zaferi kahramanı Seyit Onbaşı hikayesi nedir, kaç kilo mermi kaldırdı, nereli?

18 Mart Çanakkale Zaferi ile her sene anılan Seyit Onbaşı hikayesi ve hayatı ile araştırılmaya başladı. I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun kazandığı deniz muharebelerini anlatan şanlı zafer 108. Yıldönümünde anılıyor. Zaferin simgeleşen kahramanı Seyit Onbaşı kimdir, nereli, kaç kilo mermi taşıdı, nasıl ve ne zaman öldü gibi sorularla araştırılıyor. Savaş sırasında topçu eri olarak göreve başlayan Koca Seyit, İngilizlerin en büyük savaş gemilerinden birini vurarak tarihe yazıldı. İşte, Seyit Onbaşı hikayesi, hayatı ve mezarı hakkında merak edilenler…