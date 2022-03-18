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Haberler Yaşam Seyit Onbaşı kimdir? 18 Mart Çanakkale Zaferi Kahramanı Seyit Onbaşı kaç kilo mermi taşıdı, nereli, ne zaman ve nasıl öldü?
Giriş Tarihi: 18.03.2022 15:50 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 15:52

Seyit Onbaşı kimdir? 18 Mart Çanakkale Zaferi Kahramanı Seyit Onbaşı kaç kilo mermi taşıdı, nereli, ne zaman ve nasıl öldü?

Çanakkale Zaferi'nin 107. Yıldönümünde Çanakkale kahramanları da gündem oldu. I. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Cephesinde gerçekleşen deniz muharebelerinde kaldırdığı mermi ile anılan Seyit Onbaşı akla ilk gelen isimlerden biri. Taşıdığı mermi ile düşman gemisini vuran kahraman, her 18 Mart tarihinde anılıyor. Seyit Onbaşı'nın hayatı bu özel günde oldukça merak edilen konulardan biri haline geldi. Peki, Seyit Onbaşı kimdir, nereli, kaç kilo mermi kaldırdı, vurduğu geminin adı ne? İşte Seyit Onbaşı'nın hikayesi...

Seyit Onbaşı kimdir? 18 Mart Çanakkale Zaferi Kahramanı Seyit Onbaşı kaç kilo mermi taşıdı, nereli, ne zaman ve nasıl öldü?

Çanakkale kahramanları arasında yer alan Seyit Onbaşı, zaferin 107. Yılında da unutulmadı. Çanakkale Savaşı'nda topçu eri olarak görev alan Seyit Ali Çabuk, I. Dünya Savaşı'nda görev aldığında 25 yaşındaydı. Savaş sırasında ağır yara alan Çanakkale Cephesi'nde sadece Seyit Onbaşı ve arkadaşı Niğdeli Ali yara almadan son mermiyi taşıyarak düşman gemisini vurmuştur. Büyük bir kahramanlık hikayesi ile hatırlanan Koca Seyit hayatı ile gündemde. Peki, Seyit Onbaşı kimdir, nereli, taşıdığı mermi kaç kilo? İşte detaylar…

Seyit Onbaşı kimdir? 18 Mart Çanakkale Zaferi Kahramanı Seyit Onbaşı kaç kilo mermi taşıdı, nereli, ne zaman ve nasıl öldü?

SEYİT ONBAŞI KİMDİR?

1889 yılının Eylül ayında Balıkesir'in Havran ilçesi Manastır (sonraki adı Çamlık, şimdiki adı Koca Seyit köyü) köyünde dünyaya geldi. Babası Abdurrahman, annesi Emine idi.

1909 yılında Osmanlı Ordusu'na katıldı. Balkan Savaşı'nda çarpıştı. I. Dünya Savaşı'nın başlaması ile 1914 yılında Çanakkale Cephesi'nde topçu eri olarak göreve başladı.

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Seyit Onbaşı kimdir? 18 Mart Çanakkale Zaferi Kahramanı Seyit Onbaşı kaç kilo mermi taşıdı, nereli, ne zaman ve nasıl öldü?

Çanakkale Boğazı'ndan geçerek İstanbul'a gitmek isteyen Müttefik donanması 18 Mart 1915'te Anadolu ve Rumeli hattındaki tabyalara yoğun bombardıman yaptıkları sırada Rumeli Mecidiye Tabyasında görevliydi. Bombardıman sırasında düşman gemilerinden atılan bir mermi Seyit Ali'nin bataryasında cephaneliğe isabet edip havaya uçurmuş; bataryadaki erlerden on dördü hayatını kaybetmiş, yirmi dördü ise yaralanmıştı.

Sadece Seyit Ali ile Niğdeli Ali isimli arkadaşı yara almadan kurtulmuşlardı. Bataryanın toplarından sadece bir tanesi kullanılabilir halde idi. Türk topçusunun yoğun karşı ateşi ve daha önceden Nusret mayın gemisinin yerleştirdiği mayınlar saldırıyı püskürttü.

Seyit Onbaşı kimdir? 18 Mart Çanakkale Zaferi Kahramanı Seyit Onbaşı kaç kilo mermi taşıdı, nereli, ne zaman ve nasıl öldü?

Müttefik donanmasının başındaki Amiral De Robeck, saat 17:50 sırasında yavaş yavaş boğaza doğru donanmanın yol almasını istedi. Bombardıman sırasında tabyada çalışır durumda kalan tek topun mermi kaldıran kaldıraç kısmı bozulduğu için Seyit Ali, yanındaki arkadaşı Niğdeli Ali'nin yardımıyla sırtına bir mermi yüklenmiş ve karşısındaki gemiye ateş etmiştir. Üçüncü atışında İngilizlerin en büyük savaş gemilerinde olan HMS Ocean adlı gemiyi dümen donanımından (arkadaki pervaneden) vurdu.

Seyit Onbaşı kimdir? 18 Mart Çanakkale Zaferi Kahramanı Seyit Onbaşı kaç kilo mermi taşıdı, nereli, ne zaman ve nasıl öldü?

Atılan top, geminin su kesiminin altına isabet ederek geminin yan yatmasına neden oldu. Gemi kontrol edilemez bir hâle geldiğinden dolayı Nusret mayın gemisi'nin döktüğü mayınlardan birine çarptı. Ocean zırhlısı, kimi kaynaklarda saat 18.00 civarında kimi kaynaklarda ise 22.00 civarında Eskihisarlık diye bilinen bugün Çanakkale Şehitler Anıtı'nın bulunduğu alanın karşısında sulara gömüldü ve Müttefik donanması Çanakkale'den ayrıldı. Seyit Ali'ye ödül olarak onbaşılık unvanını verildi.

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