Çanakkale Zaferi'nin 107. Yıldönümünde Çanakkale kahramanları da gündem oldu. I. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Cephesinde gerçekleşen deniz muharebelerinde kaldırdığı mermi ile anılan Seyit Onbaşı akla ilk gelen isimlerden biri. Taşıdığı mermi ile düşman gemisini vuran kahraman, her 18 Mart tarihinde anılıyor. Seyit Onbaşı'nın hayatı bu özel günde oldukça merak edilen konulardan biri haline geldi. Peki, Seyit Onbaşı kimdir, nereli, kaç kilo mermi kaldırdı, vurduğu geminin adı ne? İşte Seyit Onbaşı'nın hikayesi...