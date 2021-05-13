Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ne iş yapıyor? Mohammed Alsaloussi kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi hayatı ile ilgili sorgulamalar devam ediyor. Son günlerde çiftin evleneceği haberleri dolaşırken Mohammed Alsaloussi kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceği haberlerini doğrulayan Şeyma Subaşı "Düğün için yapılacak ilk şey misafir listesi hazırlamak. Çok heyecanlıyım" notunu düştüğü paylaşım ile evlilik hazırlıklarını duyurdu. Mısırlı bir şeyhin oğlu olan iş insanı Muhammed Al Saloussi 36 yaşında olduğu biliniyor. Mısır'da yatırımcılık işiyle uğraştığı biliniyor. İşte Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi hayatı ve hakkında bilinmeyenler…