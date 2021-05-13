Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ne iş yapıyor? Mohammed Alsaloussi kimdir, nereli ve kaç yaşında?

MOHAMMED AL SALOUSSİ KİMDİR?

Şeyma Subaşı uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Mohammed Al Saloussi hayatı hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Son olarak Şeyma Subaşı ile evleneceği haberleri çıkan Mohammed Al Saloussi hayatı ile ilgili ayrıntılar şöyle;

MOHAMMED AL SALOUSSİ HAYATI

Mısır'da yatırımcılık işiyle uğraştığı biliniyor. Mısırlı bir şeyhin oğlu olan iş insanı Muhammed Al Saloussi 36 yaşında. ABD'nin Florida eyaletindeki aile şirketi Alsaloussi Holding'te yöneticilik yapan Al Saloussi'nin adına kayıtlı 11 şirket bulunuyor. Fakat hiçbirinin ulaşılabilir bir internet adresi ya da hangi sektörde faaliyet gösterdiğine dair bilgi bulunmuyor. 2020'de yayınlanan 'En Zengin Araplar' listesinde 18'inci sırada yer alan Al Saloussi'nin yıllık geliri 1.2 milyar dolar olarak açıklandı.