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Haberler Yaşam Şeytanın bile aklına gelmeyecek araç vurgunu! Gerçeği noterde öğrendiler
Giriş Tarihi: 12.07.2023 07:02 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 07:03

Şeytanın bile aklına gelmeyecek araç vurgunu! Gerçeği noterde öğrendiler

İstanbul'da bir galerici ile aracını satmak isteyen vatandaş, şeytanın bile aklına gelmeyecek bir dolandırıcılık oyununun kurbanı oldu. Pendik'teki galerici Sercan S.'yi arayan Cuma Ö., daha önce de kendisinden araç aldığını belirtip bu kez aracını satmak istediğini söyledi ve görevde olduğunu ileri sürerek kuzeni Emre K.'nin geleceğini söyledi. Emre K.'ye ise, "Sizden aracınızı alacağım ama görevdeyim. Aracı Pendik'teki kayınpederim görüp alacak" dedi. Sercan S. ile Emre K., kurulan tezgahtan habersiz noterde alım satım yaptı. Aracını satmak için el sıkışan Emre K., hesabına para gelmeyince oynanan oyun ortaya çıktı.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Şeytanın bile aklına gelmeyecek araç vurgunu! Gerçeği noterde öğrendiler

Pendik'te otomobil alım satım işi yapan Sercan S.(35) ve kendi aracını satmak için internete koyan Emre K, akıl almaz dolandırıcılık oyununun iki mağduru oldu.

Şeytanın bile aklına gelmeyecek araç vurgunu! Gerçeği noterde öğrendiler

Birbirlerini tanımayan ikilinin yolları, kendisini Hakkâri'de asker olarak tanıtan Cuma Ö'nün planladığı dolandırıcılık tezgâhıyla kesişti.

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Şeytanın bile aklına gelmeyecek araç vurgunu! Gerçeği noterde öğrendiler

Başlarına geleceklerden habersiz bir arabanın peşinden sürüklenen ikiliden biri araç satmak biri ise almak istedi. Ancak her iki talihsiz adam da parayı Cuma Ö'ye kaptırmış oldu.

Şeytanın bile aklına gelmeyecek araç vurgunu! Gerçeği noterde öğrendiler

GALERİCİNİN ARAÇ HEYECANI KURSAĞINDA KALDI
Yaklaşık 1 yıl önce galeri dükkânı olan Sercan S'nin telefonu çaldı. İddiaya göre telefonun diğer ucunda kendisini Hakkâri'de asker olarak tanıtan Cuma Ö.(29) vardı.

Şeytanın bile aklına gelmeyecek araç vurgunu! Gerçeği noterde öğrendiler

Cuma Ö'nün "Daha önce sizden araç almıştım, şimdiyse aracımı satmak istiyorum" sözleriyle heyecanlanan Sercan S, aracı görmek istedi.

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