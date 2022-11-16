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Haberler Yaşam Sezai Karakoç şiirleri ile ölümünün 1. Yıldönümünde anılıyor! Şair Sezai Karakoç sözleri, eserleri ve hayatı
Giriş Tarihi: 16.11.2022 16:55 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 16:55

Sezai Karakoç şiirleri ile ölümünün 1. Yıldönümünde anılıyor! Şair Sezai Karakoç sözleri, eserleri ve hayatı

Türk Edebiyatının en önemli şairleri arasında yer alan Sezai Karakoç hayatı ve eserleri ile ölümünün 1. Yıldönümünde anılıyor. Metafizik şiir geleneğini modern dille bağlayarak kendi şiir anlayışını oluşturan Sezai Karakoç şiirleri ve edebiyat yazıları ile bugün hala severek okunan şairler arasında. Geçtiğimiz yıl 88 yaşında vefat eden ünlü şair, edebiyata önemli araştırma yazıları da kazandırdı. Sezai Karakoç sözleri bugün hala sosyal medyada en çok görülen alıntılar arasında. İşte, Sezai Karakoç şiirleri…

Sezai Karakoç şiirleri ile ölümünün 1. Yıldönümünde anılıyor! Şair Sezai Karakoç sözleri, eserleri ve hayatı

Sezai Karakoç şiirleri arasında Mona Roza, Şahdamar, Gül Muştusu gibi eserler yer alıyor. Tanzimat sonrası kaybolan metafizik şiiri yeniden yorumlayan ünlü şair tiyatro, hikaye, röportaj ve inceleme yazılarıyla da konuşuluyor. Sezai Karakoç sözleri şiirlerinden alıntılarla bugün birçok alanda görülüyor. İşte, Sezai Karakoç şiirleri, eserleri ve hayatı hakkında merak edilenler…

Sezai Karakoç şiirleri ile ölümünün 1. Yıldönümünde anılıyor! Şair Sezai Karakoç sözleri, eserleri ve hayatı

SEZAİ KARAKOÇ HAYATI

Sezai Karakoç, 1933 yılında Diyarbakır ilinin Ergani ilçesinde doğmuştur. Kendisi Türk Edebiyatı alanında sayısız eseri ile mistik şiirin en önemli temsilcileri arasında yer alır.

Fransızca ve Türkçe'yi çok iyi bilen şair 16 Kasım 2021 yılında 88 yaşında kalp krizi sonucunda vefat etmiştir.

Yaşadığı süre boyunca Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kültür Ve Sanat Büyük Ödülleri ile Sanat Büyük Ödülleri'ni almaya hak kazanmıştır.

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Sezai Karakoç şiirleri ile ölümünün 1. Yıldönümünde anılıyor! Şair Sezai Karakoç sözleri, eserleri ve hayatı

SEZAİ KARAKOÇ ŞİİR KİTAPLARI

Şiirler I (Monna Rosa)

Şiirler II (Şahdamar-Körfez-Sesler)

Şiirler III (Hızırla Kırk Saat)

Şiirler IV (Taha'nın Kitabı, Gül Muştusu)

Şiirler V (Zamana Adanmış Sözler)

Şiirler VI (Ayinler/Çeşmeler)

Şiirler VII (Leylâ ile Mecnun)

Şiirler VIII (Ateş Dansı)

Şiirler IX (Alınyazısı Saati)

Gün Doğmadan (Toplu Şiirler)

Sezai Karakoç şiirleri ile ölümünün 1. Yıldönümünde anılıyor! Şair Sezai Karakoç sözleri, eserleri ve hayatı

SEZAİ KARAKOÇ ŞİİRLERİ

Mona Roza

Mona Roza, siyah güller, ak güller

Geyvenin gülleri ve beyaz yatak

Kanadi kirik kus merhamet ister

Ah, senin yüzünden kana batacak

Mona Roza siyah güller, ak güller

Ulur aya karsi kirli çakallar

Ürkek ürkek bakar tavsanlar daga

Mona Roza, bugün bende bir hal var

Yagmur igri igri düser topraga

Ulur aya karsi kirli çakallar

Açma pencereni perdeleri çek

Mona Roza seni görmemeliyim

Bir bakisin ölmem için yetecek

Anla Mona Roza, ben bir deliyim

Acma pencereni perdeleri çek..

Zeytin agaçlari sögüt gölgesi

Bende çikar günes aydinliga

Bir nisan yüzügü, bir kapi sesi

Seni hatirlatiyor her zaman bana

Zeytin agaclari, sögüt gölgesi

(…)

Sezai Karakoç şiirleri ile ölümünün 1. Yıldönümünde anılıyor! Şair Sezai Karakoç sözleri, eserleri ve hayatı

Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine

Gelin gülle başlayalım atalara uyarak

Baharı koklayarak girelim kelimeler ülkesine

Bir anda yükselen bir bülbül sesi

-Erken erken karlar ortasında

Güneş dönmüş ışık saçan bir yumurta-

Bana geri getirir eski günleri

...Paslanmış demir bir kapı açılır

Küf tutmuş kilitler gıcırdarken

Ta karanlıklar içinde birden

Bir türkü gibi yükselirsin sen

Fısıldarım sana yıllarca içimde biriken

Söyleyemediğim ateşten kelimeleri

Şuuraltım patlamış bir bomba gibi

Saçar ortalığa zamanın

Ağaran saçın toz toprağını

Bana ne Paris'ten

Newyork'tan Londra'dan

Moskova'dan Pekin'den

Senin yanında

Bütün türedi uygarlıklar umurumda mı

Sen bir uygarlık oldun bir ömür boyu

Geceme gündüzüme

Gözlerin

Lale Devrinden bir pencere

Ellerin

Baki'den Nefi'den Şeyh Galib'den

Kucağıma dökülen

Altın leylak

(…)

SON DAKİKA