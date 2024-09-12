Giriş Tarihi: 12.09.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
11:36
SGK PRİM BORCU SORGULAMA ve ÖDEME: GSS prim borcu nasıl sorgulanır, nereden ödenir? E-Devlet GSS borç sorgula
Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcunu öğrenmek isteyen vatandaşlar Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) prim borcu sorgulama ekranı için araştırmalarını sürdürüyor. Borçlarını takip etmek ve öğrenmek isteyen vatandaşlar bu işlemleri E-Devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Peki, 2024 SGK prim borcu nasıl sorgulanır, ödemeler nereden yapılır?