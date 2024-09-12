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Giriş Tarihi: 12.09.2024 11:36 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 11:36

SGK PRİM BORCU SORGULAMA ve ÖDEME: GSS prim borcu nasıl sorgulanır, nereden ödenir? E-Devlet GSS borç sorgula

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcunu öğrenmek isteyen vatandaşlar Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) prim borcu sorgulama ekranı için araştırmalarını sürdürüyor. Borçlarını takip etmek ve öğrenmek isteyen vatandaşlar bu işlemleri E-Devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Peki, 2024 SGK prim borcu nasıl sorgulanır, ödemeler nereden yapılır?

SGK PRİM BORCU SORGULAMA ve ÖDEME: GSS prim borcu nasıl sorgulanır, nereden ödenir? E-Devlet GSS borç sorgula

Türkiye'de milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren önemli konulardan biri, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından tahsil edilen Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları yine gündeme geldi. Özellikle çalışmayan bireyler için GSS borçları ve yasal takip süreçleri büyük bir sorun haline gelebiliyor. Peki, GSS borcu nasıl ortaya çıkar ve bu borçlar ödenmezse ne gibi sonuçlar doğar? İşte, tüm detaylarıyla GSS borç sorgulama ve ödeme sayfası haberin devamında...

SGK PRİM BORCU SORGULAMA ve ÖDEME: GSS prim borcu nasıl sorgulanır, nereden ödenir? E-Devlet GSS borç sorgula

GSS BORCU NASIL SORGULANIR?
GSS borç sorgulama işlemini e-Devlet'in resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ile gerçekleştirebilirsiniz.


GSS BORCU SORGULAMA EKRANI ÇİN TIKLAYINIZ

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SGK PRİM BORCU SORGULAMA ve ÖDEME: GSS prim borcu nasıl sorgulanır, nereden ödenir? E-Devlet GSS borç sorgula

Bu ekran üzerinden tescil durumunuzu da kontrol edebilir, geçmişe yönelik borçların dökümünü detaylı şekilde görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, borcunuzu ödeyip ödemediğinizi de yine bu sistem üzerinden takip etmeimkanı da sunulmaktadır.

SGK PRİM BORCU SORGULAMA ve ÖDEME: GSS prim borcu nasıl sorgulanır, nereden ödenir? E-Devlet GSS borç sorgula

GSS BORCU NASIL OLUR?
Aylık gelirin asgari ücretin3'te 1'ini aşıp aşmadığı gelir testi ile tespit edilir ancak gelir testi yaptırılmadığında her ay ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin yüzde 3'ü tutarında GSS prim hesabına borç yazılır. Bu nedenle de GSS prim borcu birikir.

SGK PRİM BORCU SORGULAMA ve ÖDEME: GSS prim borcu nasıl sorgulanır, nereden ödenir? E-Devlet GSS borç sorgula

GSS borcunu zamanında ödemeyen vatandaşlardan, SGK icra veya haciz yoluyla borcu talep edebilir. Eğer borcun yalnızca bir kısmı ödenirse sağlık hizmetlerinden yoksun bırakılır.

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