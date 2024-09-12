SGK PRİM BORCU SORGULAMA ve ÖDEME: GSS prim borcu nasıl sorgulanır, nereden ödenir? E-Devlet GSS borç sorgula

Türkiye'de milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren önemli konulardan biri, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından tahsil edilen Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları yine gündeme geldi. Özellikle çalışmayan bireyler için GSS borçları ve yasal takip süreçleri büyük bir sorun haline gelebiliyor. Peki, GSS borcu nasıl ortaya çıkar ve bu borçlar ödenmezse ne gibi sonuçlar doğar? İşte, tüm detaylarıyla GSS borç sorgulama ve ödeme sayfası haberin devamında...