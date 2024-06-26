Sibel Kayman’ın ölümünde korkunç detaylar: Savcı cinayet dedi! Yakın mesafeden…

Mikail Kuralay, şüpheli sıfatıyla savcılıkta verdiği ifadede suçlamaları kabul etmedi. Kuralay, Sibel Kayman ile yaşadıkları tartışma sırasında Kayman'ın tabancayı alıp kurduğunu, kendisinin koltuktan kalkıp sağ elini uzatarak engellemeye çalıştığını belirtti. Bu sırada silahın ateş aldığını, kendisinin sağ iç bileğinden sıyrık halinde yaralandığını, Kayman'ın ise yere düştüğünü belirten şüpheli, birkaç saniye sonra Sibel'in ev arkadaşı S.Y.'nin geldiğini söyledi. Birlikte Kayman'ın yaralandığını gördüklerini, olaydan sonra şuurunu kaybedip kendisine ve eşyalara zarar vermeye başladığını söyleyen Kuralay, kendisini dışarı atıp insanlardan yardım istediğini, S.Y.'nin ambulansı çağırdığını anlattı. Kayman'a ateş etmediğini söyleyen Kuralay, tabancayı elinden almak istediği sırada Sibel Kayman'ın yanlışlıkla vurulduğunu söyledi.

Olayın ardından Kayman'ın ambulansa alındığı sırada yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Kuralay'ın sağlık ekiplerine 'Abla beni öldürün ne olur abla. Valla ben öldürmedim; yaşıyor mu? Abla Sibeli mi yaşatın. Sibel beni duyuyor musun? Abi yaşatın ya" dediği anlar yer aldı. Sağlık ekiplerince ambulans içinde müdahale devam ederken Kuralay, ekiplere yönelik 'Abla git ya' dediği anlar da cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Sibel Kayman'a yapılan otopsinin ardından düzenlenen raporda, ölüm sebebinin, sağ meme üst dış kadrandan giren ateşli silah mermisinin neden olduğu kot kırığı ile birlikte iç organ yaralanması sonucu oluşan iç ve dış kanama sonucu olduğu, batın boşluğunun sol tarafından 1 adet ateşli silah mermi çekirdeğinin çıkarıldığı belirtildi. Olayda kullanılan silahta yapılan incelemede tabancanın ses ve gaz fişeği atan tabanca iken namlusunun değiştirilip 9 milimetre çapındaki fişekleri atabilecek hale dönüştürülüp yarı otomatik bir tabanca haline getirildiği, bu dönüşümle birlikte yasa kapsamında bulundurulması ve taşıması yasak silahlardan olduğu tespit edildi. Olay yerinde bulunan boş kovan ve Kayman'ın cesedinden çıkarılan mermi çekirdeğinin de bu tabancadan atılmış olduğu belirlendi.