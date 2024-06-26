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Haberler Yaşam Sibel Kayman’ın ölümünde korkunç detaylar: Savcı cinayet dedi! Yakın mesafeden…
Giriş Tarihi: 26.06.2024 11:12 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 11:12

Sibel Kayman’ın ölümünde korkunç detaylar: Savcı cinayet dedi! Yakın mesafeden…

Tüyler ürperten olay Kocaeli'de meydana gelmişti. Mikail Kuralay ile tartışan ve tabancayla vurulan Sibel Kayman hayatını kaybetti. Sibel'in şüpheli ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Kuralay, suçsuz olduğu söyledi. Savcı ise cinayet dedi.

DHA
Sibel Kayman’ın ölümünde korkunç detaylar: Savcı cinayet dedi! Yakın mesafeden…

Tarihler 4 Aralık 2023'ü gösterdiğinde gece 03.00 sıralarında Kocaeli'de korkunç bir olay meydana geldi. Arkadaşı S.Y. ile birlikte kalan Sibel Kayman'ın yaşadığı eve yaklaşık 2,5 yıldır sevgili olduğu Mikail Kuralay geldi. Kuralay, eve gelmesinin ardından ruhsatsız tabancasını salondaki koltuğun üzerine bıraktı.

Sibel Kayman’ın ölümünde korkunç detaylar: Savcı cinayet dedi! Yakın mesafeden…

Eve gelmeden önce arkadaşlarıyla birlikte bir kavgaya karışan Kuralay, kan bulaşan kazağını çıkardı ve genç kadından yıkamasını istedi. Daha sonra birlikte alkol alan Kayman ve Kuralay arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

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Sibel Kayman’ın ölümünde korkunç detaylar: Savcı cinayet dedi! Yakın mesafeden…

Kayman'ın ev arkadaşı S.Y., tartışmanın sona ermesinin ardından odasına gitti. Yeniden başlayan tartışma sırasında silah sesini duyan S.Y., geri döndüğünde Kayman'ı kanlar içinde gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kayman kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan Kuralay, ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine yollandı.

Sibel Kayman’ın ölümünde korkunç detaylar: Savcı cinayet dedi! Yakın mesafeden…

Mikail Kuralay, şüpheli sıfatıyla savcılıkta verdiği ifadede suçlamaları kabul etmedi. Kuralay, Sibel Kayman ile yaşadıkları tartışma sırasında Kayman'ın tabancayı alıp kurduğunu, kendisinin koltuktan kalkıp sağ elini uzatarak engellemeye çalıştığını belirtti. Bu sırada silahın ateş aldığını, kendisinin sağ iç bileğinden sıyrık halinde yaralandığını, Kayman'ın ise yere düştüğünü belirten şüpheli, birkaç saniye sonra Sibel'in ev arkadaşı S.Y.'nin geldiğini söyledi. Birlikte Kayman'ın yaralandığını gördüklerini, olaydan sonra şuurunu kaybedip kendisine ve eşyalara zarar vermeye başladığını söyleyen Kuralay, kendisini dışarı atıp insanlardan yardım istediğini, S.Y.'nin ambulansı çağırdığını anlattı. Kayman'a ateş etmediğini söyleyen Kuralay, tabancayı elinden almak istediği sırada Sibel Kayman'ın yanlışlıkla vurulduğunu söyledi.

Olayın ardından Kayman'ın ambulansa alındığı sırada yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Kuralay'ın sağlık ekiplerine 'Abla beni öldürün ne olur abla. Valla ben öldürmedim; yaşıyor mu? Abla Sibeli mi yaşatın. Sibel beni duyuyor musun? Abi yaşatın ya" dediği anlar yer aldı. Sağlık ekiplerince ambulans içinde müdahale devam ederken Kuralay, ekiplere yönelik 'Abla git ya' dediği anlar da cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Sibel Kayman'a yapılan otopsinin ardından düzenlenen raporda, ölüm sebebinin, sağ meme üst dış kadrandan giren ateşli silah mermisinin neden olduğu kot kırığı ile birlikte iç organ yaralanması sonucu oluşan iç ve dış kanama sonucu olduğu, batın boşluğunun sol tarafından 1 adet ateşli silah mermi çekirdeğinin çıkarıldığı belirtildi. Olayda kullanılan silahta yapılan incelemede tabancanın ses ve gaz fişeği atan tabanca iken namlusunun değiştirilip 9 milimetre çapındaki fişekleri atabilecek hale dönüştürülüp yarı otomatik bir tabanca haline getirildiği, bu dönüşümle birlikte yasa kapsamında bulundurulması ve taşıması yasak silahlardan olduğu tespit edildi. Olay yerinde bulunan boş kovan ve Kayman'ın cesedinden çıkarılan mermi çekirdeğinin de bu tabancadan atılmış olduğu belirlendi.

Sibel Kayman’ın ölümünde korkunç detaylar: Savcı cinayet dedi! Yakın mesafeden…

'FİZİK KURALLARINA TAMAMEN AYKIRI'
Olayla ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından düzenlenen iddianame, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Hazırlanan iddianamede olay anında üstü çıplak olan ve bu nedenle giysisinde atış artığı incelemesi yapılamayan şüpheli Kuralay'ın elinde atış artığı bulunmamasının polis gelmeden önce ellerini yıkadığını gösterdiği ifadeleri yer aldı. Kayman'ın ölümüyle ilgili şüphelinin anlatımlarına da yer verilen iddianamede, maktulün, şüphelinin anlattığı şekilde sağ elindeki tabanca ile kendisini sağ meme üst dış kadranından vurmasının fizik kurallarına tamamen aykırı olduğu, aynı mermi çekirdeğinin şüphelinin sağ bileğinin alt iç kısmını sıyırmış olması karşısında tabancanın şüpheli tarafından sol eli ile ateşlendiği belirtildi.

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