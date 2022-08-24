Siber dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti! Bu tuzağa düşmeyin: Uzman isimden 9 kritik öneri...

Sosyal medya, cep telefonundaki SMS mesajları, sahte teknik destek telefon görüşmeleri ve sahte alışveriş siteleri gibi sayısız yöntem kullanan siber dolandırıcıların yeni taktiği pes dedirtti. Dolandırıcılar bu sefer de bilinen teknoloji şirketlerinin sahte teknik servis elemanı gibi davranarak tüketicilerin kimlik bilgilerini ve paralarını çalmayı amaçlıyor. Dolandırıcıların özellikle internet ve cihaz kullanımında yeterince bilgiye sahip olmayan yaşlı kişilere ulaştığını aktaran Bitdefender Antivirüs'ün Türkiye distribütörü Laykon Bilişim'in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, teknik servis dolandırıcılığından korunmak için 9 öneride bulundu.