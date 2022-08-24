Siber dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti! Bu tuzağa düşmeyin: Uzman isimden 9 kritik öneri...

Sahte teknik servis dolandırıcılarının, özellikle internet ve cihaz kullanımında yeterince bilgiye sahip olmayan yaşlı kişilere ulaştığını aktaran Akkoyunlu, bilinen şirketlerin isimlerini kullanıp karmaşık ve teknik bir dille yaşlı internet kullanıcılarıyla iletişime geçen dolandırıcıların, bilgisayar ve telefonlar dahil olmak üzere tüm cihazlar ile ilgili acil bir desteğe ihtiyacın olduğuna kullanıcıyı inandırdığını dile getirdi.

TEKNİK SERVİS DOLANDIRICILIĞININ 4 YAYGIN BELİRTİSİ

Alev Akkoyunlu, teknik servis dolandırıcılığının 4 yaygın belirtisine yönelik şöyle konuştu:

"Korku ve aciliyet hissi yaratılıyor. Dolandırıcılar, kullanıcıları acil teknik servis desteğine ihtiyacı oldukları gibi sebeplerle arayabiliyor, SMS ya da e-posta atabiliyor. Bu tür acil durumlar her zaman dolandırıcılar tarafından uydurulmuş oluyor. Bu tarz iletişim karşısında kullanıcıların soğuk kanlı kalması gerekiyor. Aksi takdirde kullanıcılar telaşa kapılıyor ve tüm kişisel verilerini dolandırıcılarla paylaşabiliyor.

"Cihazlarda mavi ekran beliriyor. Bilgisayarınızda, telefonunuzda veya tabletinizde bir virüs veya başka bir kötü amaçlı programın cihazınıza bulaştığını belirten bir açılır pencere veya mavi ekran belirir.