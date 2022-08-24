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Haberler Yaşam Siber dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti! Bu tuzağa düşmeyin: Uzman isimden 9 kritik öneri...
Giriş Tarihi: 24.08.2022 11:44 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 11:48

Siber dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti! Bu tuzağa düşmeyin: Uzman isimden 9 kritik öneri...

Sosyal medya, cep telefonundaki SMS mesajları, sahte teknik destek telefon görüşmeleri ve sahte alışveriş siteleri gibi sayısız yöntem kullanan siber dolandırıcıların yeni taktiği pes dedirtti. Dolandırıcılar bu sefer de bilinen teknoloji şirketlerinin sahte teknik servis elemanı gibi davranarak tüketicilerin kimlik bilgilerini ve paralarını çalmayı amaçlıyor. Dolandırıcıların özellikle internet ve cihaz kullanımında yeterince bilgiye sahip olmayan yaşlı kişilere ulaştığını aktaran Bitdefender Antivirüs'ün Türkiye distribütörü Laykon Bilişim'in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, teknik servis dolandırıcılığından korunmak için 9 öneride bulundu.

DHA
Siber dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti! Bu tuzağa düşmeyin: Uzman isimden 9 kritik öneri...

Siber dolandırıcıların, kullanıcıların kredi kartı bilgilerine ya da diğer değerli kişisel verilerine ulaşmak için onları uzak masaüstü bağlantısını mümkün kılan yazılımları yüklemeye ya da kimlik avı sitelere girmeye zorladığını söyleyen Bitdefender Antivirüs'ün Türkiye distribütörü Laykon Bilişim'in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, teknik servis dolandırıcılığının nasıl anlaşılacağını ve neler yapılması gerektiğine ilişkin bilgi verdi. Akkoyunlu, "Dolandırıcılar cihaza acil müdahale gerektiğini iddia ederek tüketicilerin korkularından yararlanıyor ve büyük teknoloji şirketlerinde çalışıyormuş gibi davranıyor" dedi.

Siber dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti! Bu tuzağa düşmeyin: Uzman isimden 9 kritik öneri...

Sahte teknik servis dolandırıcılarının, özellikle internet ve cihaz kullanımında yeterince bilgiye sahip olmayan yaşlı kişilere ulaştığını aktaran Akkoyunlu, bilinen şirketlerin isimlerini kullanıp karmaşık ve teknik bir dille yaşlı internet kullanıcılarıyla iletişime geçen dolandırıcıların, bilgisayar ve telefonlar dahil olmak üzere tüm cihazlar ile ilgili acil bir desteğe ihtiyacın olduğuna kullanıcıyı inandırdığını dile getirdi.

TEKNİK SERVİS DOLANDIRICILIĞININ 4 YAYGIN BELİRTİSİ

Alev Akkoyunlu, teknik servis dolandırıcılığının 4 yaygın belirtisine yönelik şöyle konuştu:

"Korku ve aciliyet hissi yaratılıyor. Dolandırıcılar, kullanıcıları acil teknik servis desteğine ihtiyacı oldukları gibi sebeplerle arayabiliyor, SMS ya da e-posta atabiliyor. Bu tür acil durumlar her zaman dolandırıcılar tarafından uydurulmuş oluyor. Bu tarz iletişim karşısında kullanıcıların soğuk kanlı kalması gerekiyor. Aksi takdirde kullanıcılar telaşa kapılıyor ve tüm kişisel verilerini dolandırıcılarla paylaşabiliyor.

"Cihazlarda mavi ekran beliriyor. Bilgisayarınızda, telefonunuzda veya tabletinizde bir virüs veya başka bir kötü amaçlı programın cihazınıza bulaştığını belirten bir açılır pencere veya mavi ekran belirir.

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Siber dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti! Bu tuzağa düşmeyin: Uzman isimden 9 kritik öneri...

"Bir linke tıklamaya ya da uygulama indirmeye yönlendiriyor. Sizinle iletişime geçen kişi, teknik yardım veya güvenlik yazılımı almak için hemen ücretsiz bir numarayı aramanızı veya bir bağlantıya tıklamanızı ister.

"Dilbilgisi hataları yapılıyor. Çoğu zaman sizinle iletişime geçen dolandırıcı yazışma dilinde birçok dil bilgisi hatası yapar ve kelimeler özensiz seçilmiştir."

Siber dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti! Bu tuzağa düşmeyin: Uzman isimden 9 kritik öneri...

DOLANDIRICILIKTAN KORUNMAK İÇİN 9 ÖNERİ

Her zaman kimlik hırsızlığına ve uzaktan erişim yazılımlarına karşı güvenlik yazılımı kullanılması gerektiğini söyleyen Akkoyunlu, paranızı, verinizi ve kimlik bilgilerinizi ele geçirmeye çalışan teknik servis dolandırıcılığına maruz kalmamak için 9 öneride bulundu. Akkoyunlu bu önerileri şöyle sıraladı:

Siber dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti! Bu tuzağa düşmeyin: Uzman isimden 9 kritik öneri...

"Cihazlarınız için teknik destek sağladığını iddia eden kişilerden gelen istenmeyen aramaları engelleyin.

"İnternette gezinirken virüs uyarılarından bahseden veya sisteminizin güvenliğinin ihlal edildiğini belirten açılır pencerelerle etkileşime girmeyin.

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