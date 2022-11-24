Haberler Yaşam SIFIR ARABA FİYAT LİSTELERİ: 24 Kasım ÖTV indirimi ile Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 sıfır araba fiyatları düştü mü, yükseldi mi, ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 24.11.2022 14:14 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 14:15

ÖTV matrahı düzenlemesi ile sıfır araba otomobil fiyatları gündemdeki yerini aldı. Fiyatlardaki ani artışların önüne geçmek amacıyla verilen karar sonrası "2022 Yeni ÖTV matrahı düzenlemesi ile Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 sıfır araba fiyatları düştü mü, yükseldi mi, ne oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Matrah güncellemesi etkisiyle otomobillere indirim geldi. Bu düzenleme 595 bin TL'nin altında fiyata sahip modelleri etkiledi. Peki, 2022 sıfır araba fiyatları düştü mü, yükseldi mi, ne oldu? İşte tüm detaylar ve güncel fiyat listesi...