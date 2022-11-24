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Haberler Yaşam SIFIR ARABA FİYAT LİSTELERİ: 24 Kasım ÖTV indirimi ile Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 sıfır araba fiyatları düştü mü, yükseldi mi, ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 24.11.2022 14:14 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 14:15

SIFIR ARABA FİYAT LİSTELERİ: 24 Kasım ÖTV indirimi ile Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 sıfır araba fiyatları düştü mü, yükseldi mi, ne kadar oldu?

ÖTV matrahı düzenlemesi ile sıfır araba otomobil fiyatları gündemdeki yerini aldı. Fiyatlardaki ani artışların önüne geçmek amacıyla verilen karar sonrası "2022 Yeni ÖTV matrahı düzenlemesi ile Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 sıfır araba fiyatları düştü mü, yükseldi mi, ne oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Matrah güncellemesi etkisiyle otomobillere indirim geldi. Bu düzenleme 595 bin TL'nin altında fiyata sahip modelleri etkiledi. Peki, 2022 sıfır araba fiyatları düştü mü, yükseldi mi, ne oldu? İşte tüm detaylar ve güncel fiyat listesi...

SIFIR ARABA FİYAT LİSTELERİ: 24 Kasım ÖTV indirimi ile Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 sıfır araba fiyatları düştü mü, yükseldi mi, ne kadar oldu?

Bugünün resmi gazetesi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan ÖTV matrahı düzenlemesi ile sıfır araba otomobil fiyatları merak konusu haline geldi. "Yeni ÖTV matrahı düzenlemesi ile 2022 sıfır araba fiyatları düştü mü, yükseldi mi, ne oldu?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Güncelleme uzunca bir süredir bekleniyordu. İşte 2022 ÖTV düzenlemesi ile Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 sıfır araba otomobil fiyatları...

SIFIR ARABA FİYAT LİSTELERİ: 24 Kasım ÖTV indirimi ile Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 sıfır araba fiyatları düştü mü, yükseldi mi, ne kadar oldu?

ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ GELDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV matrah düzenlemesi kararına göre, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.

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SIFIR ARABA FİYAT LİSTELERİ: 24 Kasım ÖTV indirimi ile Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 sıfır araba fiyatları düştü mü, yükseldi mi, ne kadar oldu?

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçip 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği, 130 bin liradan 228 bin liraya ve yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 210 bin liradan 350 bin liraya yükseltildi.

SIFIR ARABA FİYAT LİSTELERİ: 24 Kasım ÖTV indirimi ile Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 sıfır araba fiyatları düştü mü, yükseldi mi, ne kadar oldu?

MARKA MARKA MODEL MODEL İNDİRİMLİ ARAÇLAR LİSTESİ BELLİ OLDU

ÖTV matrah düzenlemesi sonrası beklenen fiyatlarla indirim hesaplarını yaptık: İşte marka marka model model indirimli araçlar listesi:

SIFIR ARABA FİYAT LİSTELERİ: 24 Kasım ÖTV indirimi ile Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 sıfır araba fiyatları düştü mü, yükseldi mi, ne kadar oldu?

SIFIR ARABA FİYAT LİSTESİ -1

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