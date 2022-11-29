Sıfırıncı Gün dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? TV8’in yeni dizisi Sıfırıncı Gün konusu nedir, oyuncuları kimler?

TV8 ekranlarının yeni dizi projesi Sıfırıncı Gün için geri sayım devam ediyor. Başrollerinde Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Sarp Akkaya ve Berk Cankat'ın yer aldığı dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Tanıtımıyla sosyal medyada gündem olan yapım, organize şube polisinin maceralarını anlatıyor. Merakla beklenen dizinin konusu ve oyuncu kadrosu gibi detaylar izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Sıfırıncı Gün dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Sıfırıncı Gün konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, TV8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün konusu ve oyuncuları...