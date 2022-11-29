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Haberler Yaşam Sıfırıncı Gün dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? TV8’in yeni dizisi Sıfırıncı Gün konusu nedir, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 29.11.2022 14:42 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 14:42

Sıfırıncı Gün dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? TV8’in yeni dizisi Sıfırıncı Gün konusu nedir, oyuncuları kimler?

TV8 ekranlarının yeni dizi projesi Sıfırıncı Gün için geri sayım devam ediyor. Başrollerinde Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Sarp Akkaya ve Berk Cankat'ın yer aldığı dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Tanıtımıyla sosyal medyada gündem olan yapım, organize şube polisinin maceralarını anlatıyor. Merakla beklenen dizinin konusu ve oyuncu kadrosu gibi detaylar izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Sıfırıncı Gün dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Sıfırıncı Gün konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, TV8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün konusu ve oyuncuları...

Sıfırıncı Gün dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? TV8’in yeni dizisi Sıfırıncı Gün konusu nedir, oyuncuları kimler?

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Sıfırıncı Gün dizisi, ekran yolculuğu için gün sayıyor. Yönetmen koltuğunda Süleyman Mert Özdemir'in oturduğu aksiyon polisiye türündeki dizi, oyuncuları kadar konusuyla da izleyicilerin beğenisini topladı. Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Sarp Akkaya ve Berk Cankat'ı buluşturan yapım, uluslararası polisiye ve suç odaklı bir dizi olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Sıfırıncı Gün dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? TV8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Sıfırıncı Gün dizisine dair tüm merak edilenler…

Sıfırıncı Gün dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? TV8’in yeni dizisi Sıfırıncı Gün konusu nedir, oyuncuları kimler?

SIFIRINCI GÜN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Senaryosunu Atasay Koç'un kaleme aldığı TV8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün'ün ilk tanıtımı yayınlandı.

Sosyal medyada büyük ilgi gören tanıtımla beraber merakla beklenen dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

Yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği aksiyon, macera ve dram dolu dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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Sıfırıncı Gün dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? TV8’in yeni dizisi Sıfırıncı Gün konusu nedir, oyuncuları kimler?

SIFIRINCI GÜN DİZİSİ KONUSU

Başrollerinde ngin Öztürk, Aybüke Pusat, Sarp Akkaya ve Berk Cankat'ın yer aldığı Sıfırıncı Gün dizisi, uluslararası polisiye ve suç odaklı bir dizi olmasıyla dikkat çekiyor.

Polis ile suç çeteleri arasında yaşanan bir aksiyon hikayesini ele alan dizi, Amerika Birleşik Devletleri Miami'den Arnavutluk'a pek çok bölgede yapılacak çekimler ile izleyicinin adeta nefesini kesecek.

Sıfırıncı Gün dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? TV8’in yeni dizisi Sıfırıncı Gün konusu nedir, oyuncuları kimler?

SIFIRINCI GÜN OYUNCU KADROSU

Sıfırıncı Gün dizisinin oyuncu kadrosunda Engin Öztürk, Aybüke Pusat, , Sarp Akkaya ve Berk Cankat'ın yanı sıra;

Yiğit Özşener, Savaş Özdemir, Damla Colbay, Uğur Uzunel, Esra Ruşan ve Naz Çağla Irmak gibi başarılı isimler yer alıyor.

Sıfırıncı Gün dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? TV8’in yeni dizisi Sıfırıncı Gün konusu nedir, oyuncuları kimler?
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