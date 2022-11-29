TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Sıfırıncı Gün dizisi, ekran yolculuğu için gün sayıyor. Yönetmen koltuğunda Süleyman Mert Özdemir'in oturduğu aksiyon polisiye türündeki dizi, oyuncuları kadar konusuyla da izleyicilerin beğenisini topladı. Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Sarp Akkaya ve Berk Cankat'ı buluşturan yapım, uluslararası polisiye ve suç odaklı bir dizi olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Sıfırıncı Gün dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? TV8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Sıfırıncı Gün dizisine dair tüm merak edilenler…