Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sıfırıncı Gün yok mu, neden yok? Tv8 yayın akışı ile Sıfırıncı Gün dizisi yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 27.01.2023 13:40 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 13:42

Sıfırıncı Gün yok mu, neden yok? Tv8 yayın akışı ile Sıfırıncı Gün dizisi yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

Tv8 ekranlarında yayınlanmakta olan Sıfırıncı Gün isimli yapım, yayın gününde neden yok sorusuyla gündeme geliyor. Son olarak yapılan açıklamada yayın günü değiştirilen ve Cuma gününe alınan dizi yerine Survivor'ın yeni bölümü ekranlarda yer alacak. Bu noktada ise "Sıfırıncı Gün bu akşam bugün var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan dizinin ekranlara gelmemesi final yaparak ekranlara veda ettiği söylentilerini de beraberinde getirdi. Peki, Bugün Sıfırıncı Gün yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar.

Sıfırıncı Gün yok mu, neden yok? Tv8 yayın akışı ile Sıfırıncı Gün dizisi yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

Acun Ilıcalı'nın dev bütçeler ayırdığı ''Sıfırıncı gün'' dizisi beklenen ilgiyi görmemesi üzerine yayın gününde değişikliğe gidilmişti. Reytinglerde umduğunu bulamayan yapım Cuma gününe alınırken bugün ise Tv8 yayın akışında yapımın yer almaması "Sıfırıncı Gün bu akşam bugün var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularını gündeme getirdi. İşte Sıfırıncı Gün dizisinden detaylar.

Sıfırıncı Gün yok mu, neden yok? Tv8 yayın akışı ile Sıfırıncı Gün dizisi yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

SIFIRINCI GÜN YOK MU, NEDEN YOK?

Sıfırıncı Gün dizisi bugün yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek. TV8 yayın akışına göre; dizi yerine Survivor ekranlarda yer alacak.

İddiaya göre; dizi final yapmayacak, ancak dizinin adı ve konusu değişecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sıfırıncı Gün yok mu, neden yok? Tv8 yayın akışı ile Sıfırıncı Gün dizisi yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

SIFIRINCI GÜN OYUNCULARI

Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Sarp Akkaya, Yiğit Özşener, Berk Cankat, Adnan Biricik, Esra Ruşan, Uğur Uzunel, Damla Colbay, Demir Karahan, Tolga Karel gibi isimler yer alıyor.

SON DAKİKA