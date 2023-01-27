Haberler Yaşam Sıfırıncı Gün yok mu, neden yok? Tv8 yayın akışı ile Sıfırıncı Gün dizisi yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 27.01.2023 13:40 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 13:42

Sıfırıncı Gün yok mu, neden yok? Tv8 yayın akışı ile Sıfırıncı Gün dizisi yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

Tv8 ekranlarında yayınlanmakta olan Sıfırıncı Gün isimli yapım, yayın gününde neden yok sorusuyla gündeme geliyor. Son olarak yapılan açıklamada yayın günü değiştirilen ve Cuma gününe alınan dizi yerine Survivor'ın yeni bölümü ekranlarda yer alacak. Bu noktada ise "Sıfırıncı Gün bu akşam bugün var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan dizinin ekranlara gelmemesi final yaparak ekranlara veda ettiği söylentilerini de beraberinde getirdi. Peki, Bugün Sıfırıncı Gün yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar.