Haberler Yaşam SİGARA FİYATLARI MARKA MARKA LİSTE: 23 Mart 2022: Sigaraya yeni zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 23.03.2022 09:02 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 09:02

SİGARA FİYATLARI MARKA MARKA LİSTE: 23 Mart 2022: Sigaraya yeni zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Tütün ürünü kullanıcıları Mart ayının başında gelen zam sonrası sigara fiyatları ile ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyor. Bilindiği gibi Ocak ve ardından Mart zammı ile sadece 2022 yılında sigaralar 6 TL'lik yükseliş yaşamıştı. BAT, JTI, Philip Morris marka marka fiyat listesi netleşti. Bu noktada ise halen "23 Mart 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt arıyor. İşte son zamla beraber BAT, JTI, Philip Morris marka marka güncel sigara fiyatları...