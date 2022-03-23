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Haberler Yaşam SİGARA FİYATLARI MARKA MARKA LİSTE: 23 Mart 2022: Sigaraya yeni zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 23.03.2022 09:02 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 09:02

SİGARA FİYATLARI MARKA MARKA LİSTE: 23 Mart 2022: Sigaraya yeni zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Tütün ürünü kullanıcıları Mart ayının başında gelen zam sonrası sigara fiyatları ile ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyor. Bilindiği gibi Ocak ve ardından Mart zammı ile sadece 2022 yılında sigaralar 6 TL'lik yükseliş yaşamıştı. BAT, JTI, Philip Morris marka marka fiyat listesi netleşti. Bu noktada ise halen "23 Mart 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt arıyor. İşte son zamla beraber BAT, JTI, Philip Morris marka marka güncel sigara fiyatları...

SİGARA FİYATLARI MARKA MARKA LİSTE: 23 Mart 2022: Sigaraya yeni zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

BAT, JTI, Philip Morris marka marka sigara fiyatları listesi son zam haberiyle beraber gündemdeki yerini koruyor. Artan fiyatların ardından tütün ürünü kullanan vatandaşlar güncel listeyi merak ediyor. Bu noktada ise "23 Mart 2022 Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTI, Philip Morris markalarının Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Son zamla beraber fiyatlarda 2 TL'lik daha artış yaşandı. Peki, Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte son fiyat listesi...

SİGARA FİYATLARI MARKA MARKA LİSTE: 23 Mart 2022: Sigaraya yeni zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

PHİLİP MORRİS MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022

JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

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SİGARA FİYATLARI MARKA MARKA LİSTE: 23 Mart 2022: Sigaraya yeni zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

SİGARA FİYATLARI MARKA MARKA LİSTE: 23 Mart 2022: Sigaraya yeni zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

SİGARA FİYATLARI MARKA MARKA LİSTE: 23 Mart 2022: Sigaraya yeni zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Kent: 24,00

Kent D Range: 24,00

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