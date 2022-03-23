Tütün ürünü kullanıcıları Mart ayının başında gelen zam sonrası sigara fiyatları ile ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyor. Bilindiği gibi Ocak ve ardından Mart zammı ile sadece 2022 yılında sigaralar 6 TL'lik yükseliş yaşamıştı. BAT, JTI, Philip Morris marka marka fiyat listesi netleşti. Bu noktada ise halen "23 Mart 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt arıyor. İşte son zamla beraber BAT, JTI, Philip Morris marka marka güncel sigara fiyatları...