Haberler Yaşam SİGARA FİYATLARI GÜNCEL SON DURUM: 2022 Sigara zammı sonrası 26 Nisan Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu, bir paket kaç TL?

Giriş Tarihi: 26.04.2022 07:43 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 07:43

SİGARA FİYATLARI GÜNCEL SON DURUM: 2022 Sigara zammı sonrası 26 Nisan Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu, bir paket kaç TL?

Sigara kullanıcıları sigara fiyatları üzerindeki son dakika gelişmelerinden haberdar olmak istiyor. Ocak ve Mart ayında yapılan zamların ardından güncel sigara fiyatları merak ediliyor. Zamlardan sonra toplamda 6 TL'lik zamla gündeme gelen sigaraların yeni fiyatları BAT, JTI, Philip Morris gibi markaların yayınladığı fiyat listesi ile belli oldu. Son olarak güncel liste sürekli değiştiği için yeni sigara zam iddiaları ortaya çıkıyor. Peki 26 Nisan 2022 Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel sigara fiyatları son durum