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Giriş Tarihi: 26.04.2022 07:43 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 07:43

SİGARA FİYATLARI GÜNCEL SON DURUM: 2022 Sigara zammı sonrası 26 Nisan Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu, bir paket kaç TL?

Sigara kullanıcıları sigara fiyatları üzerindeki son dakika gelişmelerinden haberdar olmak istiyor. Ocak ve Mart ayında yapılan zamların ardından güncel sigara fiyatları merak ediliyor. Zamlardan sonra toplamda 6 TL'lik zamla gündeme gelen sigaraların yeni fiyatları BAT, JTI, Philip Morris gibi markaların yayınladığı fiyat listesi ile belli oldu. Son olarak güncel liste sürekli değiştiği için yeni sigara zam iddiaları ortaya çıkıyor. Peki 26 Nisan 2022 Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel sigara fiyatları son durum

SİGARA FİYATLARI GÜNCEL SON DURUM: 2022 Sigara zammı sonrası 26 Nisan Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu, bir paket kaç TL?

26 Nisan sabah saatleri itibariyle sigara zammı ile ilgili iddialar gündeme geliyor. Son günlerde yeni zam iddiaları gündemdeki yerini alırken Parliament, Muratti, Lark, Marlboro Touch, Chesterfield, L&M güncel sigara fiyat listesi ile sigaraya zam mı geldi sorusuna yanıt aranıyor. Yayımlanan güncel liste ile en pahalı ve en ucuz fiyatlar da belli olurken fiyatlarda 2 TL'lik bir artış görüldü. Peki 2022 Sigara zammı sonrası 26 Nisan Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte marka marka sigara fiyatları

SİGARA FİYATLARI GÜNCEL SON DURUM: 2022 Sigara zammı sonrası 26 Nisan Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu, bir paket kaç TL?

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

PHİLİP MORRİS MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022

JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

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SİGARA FİYATLARI GÜNCEL SON DURUM: 2022 Sigara zammı sonrası 26 Nisan Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu, bir paket kaç TL?

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

Marlboro Touch: 26,00 TL

Marlboro: 27,00 TL

SİGARA FİYATLARI GÜNCEL SON DURUM: 2022 Sigara zammı sonrası 26 Nisan Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu, bir paket kaç TL?

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Kent: 24,00

Kent D Range: 24,00

Parliament: 27,50 TL

L&M: 23,50 TL

Muratti: 25,00 TL

SİGARA FİYATLARI GÜNCEL SON DURUM: 2022 Sigara zammı sonrası 26 Nisan Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu, bir paket kaç TL?

Muratti BLU: 24,00 TL

Lark: 24,00 TL

Viceroy: 24,00 TL

Samsun 24,00 TL

Rothmans: 23,50 TL

Maltepe: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

Chesterfield: 23,50 TL

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

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