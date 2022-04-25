Geçtiğimiz aylarda iki kez peş peşe zamlanan sigara fiyatları için son dönemde yeni zam iddiaları da gündeme geliyor. Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigaraların fiyat listeleriyle ilgili olarak "25 Nisan 2022 Sigaraya zam gelecek mi, ne zaman, Marlbora Touch, Rothmans, Kent, Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt arıyor. 2022 Yılı içerisinde toplamda 6 TL'lik artış yaşayan tütün ve tütün ürünleri, özellikle kullanıcılarının araştırma konusu haline geliyor. İşte 25 Nisan 2022 marka marka sigara fiyatları son durum ve zam gibi merak edilen tüm gelişmeler...