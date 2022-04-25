Sigara fiyatları son günlerde yeni zam beklentileriyle beraber araştırma konusu haline gelmeye devam ediyor. Hal böyleyken ise "25 Nisan 2022 Sigaraya zam gelecek mi, ne zaman, Marlbora Touch, Rothmans, Kent, Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya şimdiden başladı. Nisan ayının sonuna doğru, piyasada fiyatların yeniden artış yaşayacağı konuşurken özellikle tütün ürünü kullanıcılarının gözü bu açıklamada. İşte güncel ve zamlı fiyat listesiyle marka marka sigara zammı fiyatları son dakika gelişmeleri...