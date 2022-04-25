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Haberler Yaşam Sigara fiyatlarında yeni zam beklentisi! 25 Nisan 2022 Sigaraya zam gelecek mi, ne zaman, sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 25.04.2022 07:20 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 07:21

Sigara fiyatlarında yeni zam beklentisi! 25 Nisan 2022 Sigaraya zam gelecek mi, ne zaman, sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara fiyatları son günlerde yeni zam beklentileriyle beraber araştırma konusu haline gelmeye devam ediyor. Hal böyleyken ise "25 Nisan 2022 Sigaraya zam gelecek mi, ne zaman, Marlbora Touch, Rothmans, Kent, Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya şimdiden başladı. Nisan ayının sonuna doğru, piyasada fiyatların yeniden artış yaşayacağı konuşurken özellikle tütün ürünü kullanıcılarının gözü bu açıklamada. İşte güncel ve zamlı fiyat listesiyle marka marka sigara zammı fiyatları son dakika gelişmeleri...

Sigara fiyatlarında yeni zam beklentisi! 25 Nisan 2022 Sigaraya zam gelecek mi, ne zaman, sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Geçtiğimiz aylarda iki kez peş peşe zamlanan sigara fiyatları için son dönemde yeni zam iddiaları da gündeme geliyor. Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigaraların fiyat listeleriyle ilgili olarak "25 Nisan 2022 Sigaraya zam gelecek mi, ne zaman, Marlbora Touch, Rothmans, Kent, Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt arıyor. 2022 Yılı içerisinde toplamda 6 TL'lik artış yaşayan tütün ve tütün ürünleri, özellikle kullanıcılarının araştırma konusu haline geliyor. İşte 25 Nisan 2022 marka marka sigara fiyatları son durum ve zam gibi merak edilen tüm gelişmeler...

Sigara fiyatlarında yeni zam beklentisi! 25 Nisan 2022 Sigaraya zam gelecek mi, ne zaman, sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

PHİLİP MORRİS MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022
JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

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Sigara fiyatlarında yeni zam beklentisi! 25 Nisan 2022 Sigaraya zam gelecek mi, ne zaman, sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

Sigara fiyatlarında yeni zam beklentisi! 25 Nisan 2022 Sigaraya zam gelecek mi, ne zaman, sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

Sigara fiyatlarında yeni zam beklentisi! 25 Nisan 2022 Sigaraya zam gelecek mi, ne zaman, sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Kent: 24,00

Kent D Range: 24,00

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