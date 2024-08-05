Giriş Tarihi: 05.08.2024 08:55
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
08:55
SİGARA ZAMMI AĞUSTOS 2024 | Sigaraya zam mı geldi, en düşük ve en yüksek sigara fiyatı ne kadar oldu, kaç TL arttı?
Sigara zammı 2024 Ağustos ayı için gündemde. Birçok sigara grubuna gelmesi beklenen zam için tütün kullanıcıları en ucuz ve en pahalı sigara fiyatlarını araştırıyor. Güncel sigara fiyatlarında en düşüğü 61, en pahalısı 79 olan fiyat listesinin yeniden değiştirilmesi ön görülüyor. Konu hakkında gelişmeler yakından takip edilirken Ağustos ayında yapılacak zam miktarı da yakından takip ediliyor. Peki, sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte, Ağustos 2024 sigara zammı detayları…