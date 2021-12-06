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Haberler Yaşam Sigara zammı ile ilgili açıklama! 6 Aralık Sigaraya zam geldi mi, güncel sigara fiyatları listesi ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 06.12.2021 11:04 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 11:10

Sigara zammı ile ilgili açıklama! 6 Aralık Sigaraya zam geldi mi, güncel sigara fiyatları listesi ne kadar, kaç TL?

Sigaraya zam geldi iddiaları bu sabah saatlerinden itibaren sosyal medyada gündem haline geldi. Geçtiğimiz günlerde Royal Tobacco ürünlerinde yaşanan 2 TL'lik sigara zammı artışının ardından BAT, JTI, Philip Morris gibi önde gelen sigara markalarındaki güncel fiyat listesi ise merak konusu oldu. 6 Aralık Sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu akıllara gelirken, konuyla ilgili son dakika açıklaması da geldi. Yeni ve güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigaraya zam geldi mi? İşte, 2021 sigara zammı ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri!

Sigara zammı ile ilgili açıklama! 6 Aralık Sigaraya zam geldi mi, güncel sigara fiyatları listesi ne kadar, kaç TL?

Sigara zammı ile ilgili ortaya atılan iddiaların ardından güncel sigara fiyatları listesi araştırılmaya başladı. Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL sorusu bu noktada en önemli soru işareti olurken, konuyla ilgili son dakika açıklaması da geldi. Royal Tobacco ürünlerinde yaşanan 2 TL'lik sigara zammı artışının ardından BAT, JTI, Philip Morris sigara markalarının güncel fiyat listesi de merak konusu oldu. Peki, sigaraya zam geldi mi? İşte, sigara zammı ile ilgili yapılan açıklama

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Sosyal medyada sigara zammı iddialarının ardından güncel sigara fiyatları listesi merak konusu oldu. Konuyla ilgili resmi açıklama ise kısa süre içerisinde geldi.

İşte güncel sigara fiyatları listesi;

Sigara zammı ile ilgili açıklama! 6 Aralık Sigaraya zam geldi mi, güncel sigara fiyatları listesi ne kadar, kaç TL?

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021

Philip Morris Marka

Marlboro Edge: 17 TL

Marlboro Touch: 18 TL

Marlboro: 19 TL

Parliament: 19,50 TL

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Sigara zammı ile ilgili açıklama! 6 Aralık Sigaraya zam geldi mi, güncel sigara fiyatları listesi ne kadar, kaç TL?

Parliament Midnight Blue: 18,50 TL

Muratti: 17 TL

Muratti Blu: 16 TL

Lark: 16 TL

Chesterfield: 15,50 TL

Chesterfield Mode: 15,50 TL

L&M: 15,50 TL

Sigara zammı ile ilgili açıklama! 6 Aralık Sigaraya zam geldi mi, güncel sigara fiyatları listesi ne kadar, kaç TL?

JTI Marka Sigaralar

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

Sigara zammı ile ilgili açıklama! 6 Aralık Sigaraya zam geldi mi, güncel sigara fiyatları listesi ne kadar, kaç TL?

TURKTAB

Medley: 12,5 lira

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

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