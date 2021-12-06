Sigara zammı ile ilgili açıklama! 6 Aralık Sigaraya zam geldi mi, güncel sigara fiyatları listesi ne kadar, kaç TL?

Sigara zammı ile ilgili ortaya atılan iddiaların ardından güncel sigara fiyatları listesi araştırılmaya başladı. Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL sorusu bu noktada en önemli soru işareti olurken, konuyla ilgili son dakika açıklaması da geldi. Royal Tobacco ürünlerinde yaşanan 2 TL'lik sigara zammı artışının ardından BAT, JTI, Philip Morris sigara markalarının güncel fiyat listesi de merak konusu oldu. Peki, sigaraya zam geldi mi? İşte, sigara zammı ile ilgili yapılan açıklama

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Sosyal medyada sigara zammı iddialarının ardından güncel sigara fiyatları listesi merak konusu oldu. Konuyla ilgili resmi açıklama ise kısa süre içerisinde geldi.

İşte güncel sigara fiyatları listesi;