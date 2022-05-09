Haberler Yaşam Sigara zammı sonrası yeni fiyatlar! BAT, Philip Morris, JTI Sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları!

Giriş Tarihi: 09.05.2022 07:17 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 07:17

Sigara fiyatları uzun bir süredir vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2022 yılı için Ocak ve Mart aylarında yapılan sigara zammı sonrası son olarak Mayıs ayının ilk haftasında sigara fiyatları değişti. BAT, Philip Morris, JTI grubu sigaraların marka marka fiyatları belli olurken en ucuz ve en pahalı liste de bu noktada kesinleşti. Tütün ürünü kullanan vatandaşlar bu sebepten ötürü "Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı.