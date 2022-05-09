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Haberler Yaşam Sigara zammı sonrası yeni fiyatlar! BAT, Philip Morris, JTI Sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları!
Giriş Tarihi: 09.05.2022 07:17 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 07:17

Sigara zammı sonrası yeni fiyatlar! BAT, Philip Morris, JTI Sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları!

Sigara fiyatları uzun bir süredir vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2022 yılı için Ocak ve Mart aylarında yapılan sigara zammı sonrası son olarak Mayıs ayının ilk haftasında sigara fiyatları değişti. BAT, Philip Morris, JTI grubu sigaraların marka marka fiyatları belli olurken en ucuz ve en pahalı liste de bu noktada kesinleşti. Tütün ürünü kullanan vatandaşlar bu sebepten ötürü "Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı.

Sigara zammı sonrası yeni fiyatlar! BAT, Philip Morris, JTI Sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları!

Ocak ayından Mayıs ayına kadar toplamda 8 liralık bir artış yaşandığı gözlemlenen sigara fiyatları Mayıs ayının ilk haftası itibarıyla değişti. Marlboro 28 TL olurken en ucuz sigara ise 25,50 TL olarak açıklandı. En pahalı fiyat ise şu an 40 TL olarak belirlendi. Sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları bu noktada merak ediliyor. Peki; BAT, Philip Morris, JTI Sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı!

Sigara zammı sonrası yeni fiyatlar! BAT, Philip Morris, JTI Sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları!

SİGARAYA ZAM GELDİ!

Yeni fiyat listesine göre Mayıs 2022 itibariyle geçerli olmak üzere JTİ, BAT, Philip Morris marka sigaralara 2 TL'lik zam geldi.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ ŞÖYLE;

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

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Sigara zammı sonrası yeni fiyatlar! BAT, Philip Morris, JTI Sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları!

PHİLİP MORRİS MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022
JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Marlboro Roll 50: 27,00 TL

Marlboro Edge: 27,00 TL

Sigara zammı sonrası yeni fiyatlar! BAT, Philip Morris, JTI Sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları!

Marlboro Touch: 28,00 TL

Marlboro: 29,00 TL

Sigara zammı sonrası yeni fiyatlar! BAT, Philip Morris, JTI Sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları!

Parliament: 29,50 TL

L&M: 25,50 TL

Muratti: 27,00 TL

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