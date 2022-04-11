SON DAKİKA

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Giriş Tarihi: 11.04.2022 07:09 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 07:09

Sigara zammı son dakika: BAT, JTI, Philip Morris marka marka yeni sigara fiyatları ne kadar oldu? 11 Nisan zamlı sigara fiyatları güncel liste

11 Nisan Pazartesi sabahı sigara zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milyonlarca vatandaşlar yeni ve güncel sigara fiyatlarını öğrenmek istiyor. Ocak ve Mart ayında yapılan sigara zammı sonrası marka marka güncel sigara fiyatları da belli olmuştu. Aynı zamanda sigaraya zam mı geldi, sigaraya zam gelecek mi gibi soruların yanıtları anlık olarak takip ediliyor. Peki; BAT, JTI, Philip Morris marka marka yeni sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigara zammı sonrası zamlı sigara fiyatı güncel liste!

Sigara zammı son dakika: BAT, JTI, Philip Morris marka marka yeni sigara fiyatları ne kadar oldu? 11 Nisan zamlı sigara fiyatları güncel liste

Güncel ve yeni sigara fiyatları takibi yeni haftanın ilk gününde de tütün kullanıcılarının gündeminde yer alıyor. Binlerce kişi sigaraya zam gelecek mi, sigaraya zam mı geldi gibi sorulara yanıt arıyor. Bilindiği üzere; 2022 yılı için Ocak ve Mart aylarında sigaraya zam yapılmıştı. Nisan ayı ile birlikte yeni bir zam olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, BAT, JTI, Philip Morris marka marka yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Hangi markalara ne kadar zam geldi? İşte sigara zammı sonrası yeni ve güncel sigara fiyatları listesi 11 Nisan 2022.

MARKA MARKA SİGARA FİYATLARI | SİGARA ZAMMI SONRASI YENİ SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

Sigara zammı son dakika: BAT, JTI, Philip Morris marka marka yeni sigara fiyatları ne kadar oldu? 11 Nisan zamlı sigara fiyatları güncel liste

PHİLİP MORRİS MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022
JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

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Sigara zammı son dakika: BAT, JTI, Philip Morris marka marka yeni sigara fiyatları ne kadar oldu? 11 Nisan zamlı sigara fiyatları güncel liste

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

Sigara zammı son dakika: BAT, JTI, Philip Morris marka marka yeni sigara fiyatları ne kadar oldu? 11 Nisan zamlı sigara fiyatları güncel liste

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

Sigara zammı son dakika: BAT, JTI, Philip Morris marka marka yeni sigara fiyatları ne kadar oldu? 11 Nisan zamlı sigara fiyatları güncel liste

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Kent: 24,00

Kent D Range: 24,00

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