SON DAKİKA

Güncel ve yeni sigara fiyatları takibi yeni haftanın ilk gününde de tütün kullanıcılarının gündeminde yer alıyor. Binlerce kişi sigaraya zam gelecek mi, sigaraya zam mı geldi gibi sorulara yanıt arıyor. Bilindiği üzere; 2022 yılı için Ocak ve Mart aylarında sigaraya zam yapılmıştı. Nisan ayı ile birlikte yeni bir zam olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, BAT, JTI, Philip Morris marka marka yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Hangi markalara ne kadar zam geldi? İşte sigara zammı sonrası yeni ve güncel sigara fiyatları listesi 11 Nisan 2022.

MARKA MARKA SİGARA FİYATLARI | SİGARA ZAMMI SONRASI YENİ SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...