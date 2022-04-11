SON DAKİKA

11 Nisan Pazartesi sabahı sigara zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milyonlarca vatandaşlar yeni ve güncel sigara fiyatlarını öğrenmek istiyor. Ocak ve Mart ayında yapılan sigara zammı sonrası marka marka güncel sigara fiyatları da belli olmuştu. Aynı zamanda sigaraya zam mı geldi, sigaraya zam gelecek mi gibi soruların yanıtları anlık olarak takip ediliyor. Peki; BAT, JTI, Philip Morris marka marka yeni sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigara zammı sonrası zamlı sigara fiyatı güncel liste!