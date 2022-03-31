Haberler Yaşam Sigara zammı son durum: 31 Mart 2022 Sigara zammı sonrası BAT, Philip Morris, JTI sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Giriş Tarihi: 31.03.2022 06:45 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 06:45

Sigara zammı son durum: 31 Mart 2022 Sigara zammı sonrası BAT, Philip Morris, JTI sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigara zammı ardından güncel sigara fiyatları binlerce kişi tarafından yakın takibe alınıyor. Philip Morris, BAT, JTI ve diğer markalar için gelen artış sonrası zamlı sigara fiyatları listesi merak ediliyor. Yayımlanan güncel liste ile en pahalı ve en ucuz fiyatlar da belli olurken fiyatlarda 2 TL'lik bir artış görüldü. Son günlerde yeni zam iddiaları gündemdeki yerini alırken Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M güncel sigara fiyat listesi ile sigaraya zam mı geldi sorusuna yanıt aranıyor. Peki 31 Mart 2022 Sigara zammı sonrası BAT, Philip Morris, JTI sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte güncel fiyatlar listesi