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Haberler Yaşam Sigara zammı son durum: 31 Mart 2022 Sigara zammı sonrası BAT, Philip Morris, JTI sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 31.03.2022 06:45 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 06:45

Sigara zammı son durum: 31 Mart 2022 Sigara zammı sonrası BAT, Philip Morris, JTI sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigara zammı ardından güncel sigara fiyatları binlerce kişi tarafından yakın takibe alınıyor. Philip Morris, BAT, JTI ve diğer markalar için gelen artış sonrası zamlı sigara fiyatları listesi merak ediliyor. Yayımlanan güncel liste ile en pahalı ve en ucuz fiyatlar da belli olurken fiyatlarda 2 TL'lik bir artış görüldü. Son günlerde yeni zam iddiaları gündemdeki yerini alırken Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M güncel sigara fiyat listesi ile sigaraya zam mı geldi sorusuna yanıt aranıyor. Peki 31 Mart 2022 Sigara zammı sonrası BAT, Philip Morris, JTI sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte güncel fiyatlar listesi

Sigara zammı son durum: 31 Mart 2022 Sigara zammı sonrası BAT, Philip Morris, JTI sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigara fiyatları ile ilgili son dakika haberleri gelen zamların ardından gündeme taşınıyor. BAT, Philip Morris, JTI grubuna 2 TL'lik zam gelirken en ucuzundan en yüksek fiyatlısına kadar BAT, JTI, Philip Morris markalı ürünlerin fiyat listesini bu noktada araştırılıyor. Bilindiği gibi Ocak ve ardından Mart zammı ile sadece 2022 yılında sigaralar 6 TL'lik yükseliş yaşamıştı. Peki 31 Mart 2022 Sigara zammı sonrası BAT, Philip Morris, JTI sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte güncel sigara zammı ve marka marka fiyatları listesi 2022

Sigara zammı son durum: 31 Mart 2022 Sigara zammı sonrası BAT, Philip Morris, JTI sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? SİGARA FİYATLARI 31 MART 2022

Sigara firmalarından henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Son yapılan zamda; BAT, JTI ve diğer markalı ürünlere 2 TL zam geldiği açıklanmıştı. Şuan için diğer markalarda zam bulunmuyor. Marka marka en son güncellenen sigara fiyatları ise şu şekilde;

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

PHİLİP MORRİS MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022

JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

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Sigara zammı son durum: 31 Mart 2022 Sigara zammı sonrası BAT, Philip Morris, JTI sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Kent: 24,00

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

Rothmans: 23,50 TL

Muratti: 25,00 TL

Muratti BLU: 24,00 TL

Lark: 24,00 TL

Chesterfield: 23,50 TL

Kent Blue: 24,00

Kent D Range: 24,00

Marlboro Touch: 26,00 TL

Marlboro: 27,00 TL

Sigara zammı son durum: 31 Mart 2022 Sigara zammı sonrası BAT, Philip Morris, JTI sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Parliament: 27,50 TL

L&M: 23,50 TL

Kent Slims: 27 TL

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

Sigara zammı son durum: 31 Mart 2022 Sigara zammı sonrası BAT, Philip Morris, JTI sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
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