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Siirt'te "mezardan ses geldi" iddiası vatandaşları panikletti! Gerçek ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 11.04.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025
11:37
Siirt'te "mezardan ses geldi" iddiası vatandaşları panikletti! Gerçek ortaya çıktı
Siirt'te, dün hayatını kaybettikten sonra defnedilen Naif Sepet'in (63) mezarı, ses geldiği iddiası bölgeyi hareketlendirdi. Yakınları mezardan ses geldiğini öne sürerek yetkililere başvururken, yaşam belirtisinin olmadığı belirlenince mezar tekrar kapatıldı.