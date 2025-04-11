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Haberler Yaşam Siirt'te "mezardan ses geldi" iddiası vatandaşları panikletti! Gerçek ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 11.04.2025 11:37 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 11:37

Siirt'te "mezardan ses geldi" iddiası vatandaşları panikletti! Gerçek ortaya çıktı

Siirt'te, dün hayatını kaybettikten sonra defnedilen Naif Sepet'in (63) mezarı, ses geldiği iddiası bölgeyi hareketlendirdi. Yakınları mezardan ses geldiğini öne sürerek yetkililere başvururken, yaşam belirtisinin olmadığı belirlenince mezar tekrar kapatıldı.

DAVUT AĞAH
Siirt’te mezardan ses geldi iddiası vatandaşları panikletti! Gerçek ortaya çıktı

Siirt'in Zevye Mezarlığı'nda yaşanan ilginç bir olay, mezardan ses geldiği iddiasıyla mezar açıldı. 9 Nisan 2025'te hayatını kaybeden 63 yaşındaki Naif Sepet, ailesi tarafından Zevye Mezarlığı'na defnedildi.

Siirt’te mezardan ses geldi iddiası vatandaşları panikletti! Gerçek ortaya çıktı

Ancak defin işleminden bir gün sonra mezarı ziyaret eden yakınları, mezardan ses geldiğini öne sürerek yetkililere başvurdu.

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Siirt’te mezardan ses geldi iddiası vatandaşları panikletti! Gerçek ortaya çıktı

Ailenin talebi üzerine 10 Nisan'da mezar resmi yetkililer tarafından açıldı ve Naif Sepet'in naaşı incelendi.

Siirt’te mezardan ses geldi iddiası vatandaşları panikletti! Gerçek ortaya çıktı

Yapılan kontrolde herhangi bir yaşam belirtisine rastlanmaması üzerine mezar yeniden kapatıldı.

Siirt’te mezardan ses geldi iddiası vatandaşları panikletti! Gerçek ortaya çıktı

Olayla ilgili yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, mezardan ses geldiği yönündeki iddia kentte kısa sürede yayıldı ve vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu.