Sıla Türkoğlu kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı?

KIZILCIK ŞERBETİ DOĞA KORKMAZ KARAKTERİ HAKKINDA

Doğa, Kıvılcım'ın büyük kızıdır. Annesi gibi idealist ve çalışkandır. Annesinin müdür olduğu okuldan birincilikte mezun olmuş, dişçilik fakültesini tam burslu kazanmıştır. Annesinden herkes gibi o da çekinir.

Annesi onun için çok kıymetlidir, onun üzülmesine asla razı olmadığından Fatih'le birlikteliğini önceleri gizler. Ama Fatih'e olan aşkı o kadar ağır basar ki, annesinin ne diyeceğini umursamadan onunla evlenir.