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Haberler Yaşam Sıla Türkoğlu kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı?
Giriş Tarihi: 28.10.2022 14:24 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 14:24

Sıla Türkoğlu kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı?

Show TV ekranlarının yeni sezondaki dizi projesi Kızılcık Şerbeti, ekran yolculuğuna başlıyor. Bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu hayatı ve kariyeri ile araştırma konusu oldu. İzleyiciler, ilk bölümün ardından ''Kızılcık Şerbeti Doğa kimdir, hangi oyuncu oynuyor?'' sorularına yanıt arıyor olacak. Peki, Sıla Türkoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı? İşte, Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler…

Sıla Türkoğlu kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı?

Show TV ekranlarının yeni dizisi Kızılcık Şerbeti, yayın hayatına başlıyor. Birçok ünlü oyuncuyu buluşturan dizi, ger Cuma akşamı izleyicisiyle buluşacak. Dizinin oyuncuları arasında yer alan Sıla Türkoğlu başrol karakter Doğa rolüne hayat veriyor. İlk bölümün ardından Kızılcık Şerbeti Doğa kimdir sorusunun yanıtı araştırılıyor olacak. Peki, Sıla Türkoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? İşte Kızılcık Şerbeti dizisinin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun rol aldığı diziler, filmler ve hayatı hakkında bilgiler…

Sıla Türkoğlu kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı?

KIZILCIK ŞERBETİ DOĞA KORKMAZ KARAKTERİ HAKKINDA

Doğa, Kıvılcım'ın büyük kızıdır. Annesi gibi idealist ve çalışkandır. Annesinin müdür olduğu okuldan birincilikte mezun olmuş, dişçilik fakültesini tam burslu kazanmıştır. Annesinden herkes gibi o da çekinir.

Annesi onun için çok kıymetlidir, onun üzülmesine asla razı olmadığından Fatih'le birlikteliğini önceleri gizler. Ama Fatih'e olan aşkı o kadar ağır basar ki, annesinin ne diyeceğini umursamadan onunla evlenir.

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Sıla Türkoğlu kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı?

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN DOĞA'SI SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

Sıla Türkoğlu, 18 Nisan 1999 tarihinde İzmir'in Bornova ilçesinde dünyaya geldi.

Oyunculuğa 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başlayan Sıla Türkoğlu, 2019 yılında Yemin dizisinde Suna karakterini canlandırdı.

Sıla Türkoğlu kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı?

2020 yılında Kanal 7'de yayımlanmaya başlayan Emanet dizisinde Seher karakterini canlandıran Türkoğlu, bu rolüyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Genç oyuncu, 24 Temmuz 2022'de yayınlanan 416. bölümüyle Emanet dizisinden ayrıldı.

Sıla Türkoğlu kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı?

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2018 Ağlama Anne Alev Konuk oyuncu

2019-2020 Yemin Suna Tarhun Yardımcı oyuncu

2020-2022 Emanet Seher Kırımlı Başrol oyuncusu

2022- Kızılcık Şerbeti Doğa Korkmaz

2022 Sadece Arkadaşız Konuk oyuncu, (Exxen)

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