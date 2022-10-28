Sıla Türkoğlu kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı?

Show TV ekranlarının yeni sezondaki dizi projesi Kızılcık Şerbeti, ekran yolculuğuna başlıyor. Bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu hayatı ve kariyeri ile araştırma konusu oldu. İzleyiciler, ilk bölümün ardından ''Kızılcık Şerbeti Doğa kimdir, hangi oyuncu oynuyor?'' sorularına yanıt arıyor olacak. Peki, Sıla Türkoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı? İşte, Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler…