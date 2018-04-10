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'ın mimari sırrı asırlardır çözülemiyor

Giriş Tarihi: 10.04.2018 12:30 Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 12:31
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'ın mimari sırrı asırlardır çözülemiyor
Sinan'ın mimari sırrı asırlardır çözülemiyor

Mimarlık tarihinin mihenk taşı Mimar , eserlerindeki ustalık, mühendislik, ince işçilik ve asırlardır çözülemeyen mimari dehasıyla hayranlık uyandırıyor. Koca Sinan'ın dünyada 92 cami, 52 mescit, 55 medrese, 7 darülkurra, 20 türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa, 6 su yolu, 10 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 de hamam olmak üzere 365 eserde imzası bulunuyor. İstanbul'da ise 58'i özgünlüğünü koruyan 100 eseri yer alan Mimar Sinan'ın çıraklık, kalfalık ve ustalık eserleri olarak adlandırdığı Şehzadebaşı, Süleymaniye ve Selimiye camileri, mimari özellikleriyle de ilgi çekiyor.

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'ın mimari sırrı asırlardır çözülemiyor
Sinan'ın mimari sırrı asırlardır çözülemiyor

Tarihi eser danışmanı Okumuş: Uyduruk, uyduruk laflarla 'ın asıl değerini kaybediyoruz. 'Üç minaresi var, minaresinde üç de şerefesi var, bunlar da padişahları temsil eder' gibi hikayeler, rivayetler uyduruyoruz. Onun asıl gerçeğini, matematiğini, mimarisini bulamıyoruz. Sinan'ın mimarisine yetişilmez, bugün de kimse yetişemez. Çünkü Sinan'ın kendi matematiği, doğal matematiktir. Bilmediğiniz bir şekilde eserlerine müdahale etmeyin, eklentiler yapmayın, değişik malzemeler kullanmayın. Bunu söylüyoruz ama minarelerin boylarını uzatmışlar, betondan duvarlar örmüşler hatta basamak yapmışlar. İnsanın içi acıyor.

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'ın mimari sırrı asırlardır çözülemiyor
Sinan'ın mimari sırrı asırlardır çözülemiyor
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'ın mimari sırrı asırlardır çözülemiyor
Sinan'ın mimari sırrı asırlardır çözülemiyor
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'ın mimari sırrı asırlardır çözülemiyor
Sinan'ın mimari sırrı asırlardır çözülemiyor
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'ın mimari sırrı asırlardır çözülemiyor
Sinan'ın mimari sırrı asırlardır çözülemiyor
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'ın mimari sırrı asırlardır çözülemiyor
Sinan'ın mimari sırrı asırlardır çözülemiyor
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