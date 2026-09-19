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Sınava yapay zeka gözlüğüyle girdi! Kusursuz planını aşırı ısınan çerçeve bozdu
Giriş Tarihi: 19.09.2026 10:05
Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 10:07
Sınava yapay zeka gözlüğüyle girdi! Kusursuz planını aşırı ısınan çerçeve bozdu
Tayvan'da tıp fakültesine girmek isteyen bir aday, kalın çerçeveli gözlüğüne gizlenen yapay zekâ sistemiyle sınav sorularını çözmeye çalıştı. Kusursuz göründüğü düşünülen planı ise hiç beklenmedik bir ayrıntı bozdu: Gözlük çalıştıkça aşırı ısındı ve gözetmenlerin dikkatini çekti. Yapılan incelemede ortaya çıkan düzenek, sınav yetkililerini bile şaşkına çevirdi.