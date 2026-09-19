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Giriş Tarihi: 19.09.2026 10:05 Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 10:07

Sınava yapay zeka gözlüğüyle girdi! Kusursuz planını aşırı ısınan çerçeve bozdu

Tayvan'da tıp fakültesine girmek isteyen bir aday, kalın çerçeveli gözlüğüne gizlenen yapay zekâ sistemiyle sınav sorularını çözmeye çalıştı. Kusursuz göründüğü düşünülen planı ise hiç beklenmedik bir ayrıntı bozdu: Gözlük çalıştıkça aşırı ısındı ve gözetmenlerin dikkatini çekti. Yapılan incelemede ortaya çıkan düzenek, sınav yetkililerini bile şaşkına çevirdi.

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Sınava yapay zeka gözlüğüyle girdi! Kusursuz planını aşırı ısınan çerçeve bozdu

Olay, Haziran 2026'da başkent Taipei'deki Ulusal Tayvan Üniversitesi'nde (NTU) gerçekleştirilen tıp fakültesi ikinci yazılı sınavında yaşandı.

Sınava yapay zeka gözlüğüyle girdi! Kusursuz planını aşırı ısınan çerçeve bozdu

Şapka takan ve kalın çerçeveli gözlük kullanan adayın, üşüdüğünü söyleyerek sınav salonuna bu şekilde girdiği belirtildi. Ancak sınav sırasında sergilediği sıra dışı davranışlar, görevlilerin şüphelenmesine neden oldu.

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Sınava yapay zeka gözlüğüyle girdi! Kusursuz planını aşırı ısınan çerçeve bozdu
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Sınava yapay zeka gözlüğüyle girdi! Kusursuz planını aşırı ısınan çerçeve bozdu

SORULARI YAPAY ZEKA GÖZLÜĞÜNE TARATTI

Üniversite yetkililerinin açıklamasına göre aday, sınav kâğıdına uzun süre boyunca alışılmadık biçimde bakıyor ve soruları yüzüne giderek daha fazla yaklaştırıyordu. Akıllı gözlük, yöneltildiği soruları tarıyor, yapay zekâ yardımıyla işliyor ve hesaplama süreciyle birlikte yanıtları kullanıcıya gösteriyordu.

Sınava yapay zeka gözlüğüyle girdi! Kusursuz planını aşırı ısınan çerçeve bozdu

Böylece adayın herhangi bir telefon veya bilgisayar çıkarmadan sorulara cevap alması mümkün hâle geliyordu. Kalın çerçeve ise elektronik bileşenlerin ve akıllı gözlüğün gizlenmesine yardımcı oluyordu.

Sınava yapay zeka gözlüğüyle girdi! Kusursuz planını aşırı ısınan çerçeve bozdu

AŞIRI ISINAN ÇERÇEVE HER ŞEYİ ELE VERDİ

Gözetmenler adayın davranışlarından şüphelenerek gözlüğü kontrol etmek istedi. İnceleme sırasında çerçevenin normalden çok daha sıcak olduğu fark edildi. Cihazın sınav boyunca aktif biçimde çalışması nedeniyle oluşan bu sıcaklık, gizlenen teknolojik düzeneği açığa çıkardı.

Sınava yapay zeka gözlüğüyle girdi! Kusursuz planını aşırı ısınan çerçeve bozdu

Taipei Times'ın aktardığı bilgilere göre, büyük çerçevenin içinde yapay zekâ destekli bir akıllı gözlük bulundu. Üniversite yönetimi, olayın kurumun giriş sınavlarında tespit edilen ilk yapay zekâ gözlüğüyle kopya vakası olduğunu açıkladı.

Sınava yapay zeka gözlüğüyle girdi! Kusursuz planını aşırı ısınan çerçeve bozdu

ADAYIN SINAVI GEÇERSİZ SAYILDI

Kopya girişiminin belirlenmesinin ardından aday sınavdan diskalifiye edildi ve puanı sıfırlandı. NTU yönetimi olayı Tayvan'daki Üniversite Giriş Sınavı Merkezi'ne bildirirken, merkez de benzer girişimlerin önüne geçmek amacıyla sınav protokollerini yeniden düzenledi.

Sınava yapay zeka gözlüğüyle girdi! Kusursuz planını aşırı ısınan çerçeve bozdu

SINAV GÜVENLİĞİNDE YENİ DÖNEM

Yaşanan olay, giyilebilir yapay zekâ cihazlarının sınav güvenliği açısından oluşturduğu yeni riski gündeme taşıdı. Sıradan bir gözlükten ayırt edilmesi zorlaşan bu ürünler, geleneksel telefon ve kulaklık kontrollerinin artık tek başına yeterli olmayabileceğini gösteriyor.

Sınava yapay zeka gözlüğüyle girdi! Kusursuz planını aşırı ısınan çerçeve bozdu

Üniversitelerin bundan sonra akıllı gözlükler ve benzeri cihazlara karşı daha kapsamlı denetimler uygulaması bekleniyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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