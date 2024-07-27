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İkinci Üniversite Kayıtları Başladı! 2024 ATA AÖF, AÖF, AUZEF ikinci üniversite bölümleri neler, kayıt tarihleri ve şartları nedir?
Giriş Tarihi: 27.07.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024
10:14
İkinci Üniversite Kayıtları Başladı! 2024 ATA AÖF, AÖF, AUZEF ikinci üniversite bölümleri neler, kayıt tarihleri ve şartları nedir?
Sınavsız ikinci üniversite kayıt ekranı 2024 açıldı. Daha önce önlisans veya lisans programından mezun olmuş adaylar YKS sınavına girmeden açıktan ve uzaktan bölüm okuma hakkı elde ediyor. 2. üniversite bölümleri en çok merak edilenler arasında yer alırken gözler ATA AÖF, AÖF ve AUZEF sistemlerine döndü. Üniversite tercihleri sürerken halihazırda mezun adaylar için de bölümler açıldı. Peki; ikinci üniversite kayıt tarihleri ve şartları nedir? İşte, detaylar...