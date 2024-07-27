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Haberler Yaşam İkinci Üniversite Kayıtları Başladı! 2024 ATA AÖF, AÖF, AUZEF ikinci üniversite bölümleri neler, kayıt tarihleri ve şartları nedir?
Giriş Tarihi: 27.07.2024 10:14 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 10:14

İkinci Üniversite Kayıtları Başladı! 2024 ATA AÖF, AÖF, AUZEF ikinci üniversite bölümleri neler, kayıt tarihleri ve şartları nedir?

Sınavsız ikinci üniversite kayıt ekranı 2024 açıldı. Daha önce önlisans veya lisans programından mezun olmuş adaylar YKS sınavına girmeden açıktan ve uzaktan bölüm okuma hakkı elde ediyor. 2. üniversite bölümleri en çok merak edilenler arasında yer alırken gözler ATA AÖF, AÖF ve AUZEF sistemlerine döndü. Üniversite tercihleri sürerken halihazırda mezun adaylar için de bölümler açıldı. Peki; ikinci üniversite kayıt tarihleri ve şartları nedir? İşte, detaylar...

İkinci Üniversite Kayıtları Başladı! 2024 ATA AÖF, AÖF, AUZEF ikinci üniversite bölümleri neler, kayıt tarihleri ve şartları nedir?

İkinci üniversite kayıt ekranı erişime açıldı. ATA AÖF, AÖF, AUZEF 2. üniversite kayıt tarihleri ve şartları nedir, ne zaman son gibi sorular yanıt arıyor. Mezun olan öğrenciler bölümlerini destekleyecek veya yeni bir iş alanı için açıktan bölüm okumayı tercih ediyor. İşte, sınavsız ikinci üniversite bölümleri 2024...

İkinci Üniversite Kayıtları Başladı! 2024 ATA AÖF, AÖF, AUZEF ikinci üniversite bölümleri neler, kayıt tarihleri ve şartları nedir?

AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT EKRANI AÇILDI

AUZEF ikinci üniversite kayıtları başladı. Başvuru şartları şöyle:

  • ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan üniversitelerde hâlen öğrenci olan ya da bu programlardan mezun olanlar,
  • Önlisans öğrencileri/mezunları önlisans programlarına,
  • Lisans öğrencileri/mezunları önlisans ve lisans programlarına,
  • Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının lisans/önlisans düzeyindeki programlarına herhangi bir şekilde kayıtlı/mezunu yabancı uyruklu öğrenciler,
  • Yurt dışında lisans seviyesinde yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan (YÖK) denklik belgesi alanlar fakülte programlarına başvuru yapabilir.
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İkinci Üniversite Kayıtları Başladı! 2024 ATA AÖF, AÖF, AUZEF ikinci üniversite bölümleri neler, kayıt tarihleri ve şartları nedir?

AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ

  • COĞRAFYA
  • BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
  • ÇOCUK GELİŞİMİ
  • ÇOCUK GELİŞİMİ
  • EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ
  • E-TİCARET PAZARLAMA
  • FELSEFE
  • GRAFİK TASARIMI
  • İKTİSAT
  • İLAHİYAT
  • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
  • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
  • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
  • İŞLETME YÖNETİMİ
  • İŞLETME
  • KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM
  • REKREASYON
  • LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
  • SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARASI İLİŞKİLER
  • MARKA İLETİŞİMİ
  • SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
  • SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
  • SOSYOLOJİ
  • SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ YÖNETİMİ
  • TARİH
  • SOSYAL HİZMETLER
  • ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK
  • TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
  • ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
  • YAŞLI BAKIMI
  • YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
  • WEB TASARIMI VE KODLAMA (YENİ)

İkinci Üniversite Kayıtları Başladı! 2024 ATA AÖF, AÖF, AUZEF ikinci üniversite bölümleri neler, kayıt tarihleri ve şartları nedir?

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI BAŞLADI!

Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere;

Lisans eğitimi alanlar ön lisans veya lisans programlarına,
Ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına çevrimiçi başvuru ve kayıt işlemini yaptırabilir.

Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt Tarihleri : 16 Temmuz 2024 Salı günü saat 10:00'da başlayıp 18 Ekim 2024 Cuma günü saat 17:00'da sona erecektir.

Çevrimiçi Başvuru Adresi : http://aoskayit.anadolu.edu.t

İkinci Üniversite Kayıtları Başladı! 2024 ATA AÖF, AÖF, AUZEF ikinci üniversite bölümleri neler, kayıt tarihleri ve şartları nedir?

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ

Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları

Acil Durum ve Afet Yönetimi *
Aşçılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Dış Ticaret
Emlak Yönetimi
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon *
Ev İdaresi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İlahiyat (Arapça) ***
İlahiyat
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Kültürel Miras ve Turizm
Laborant ve Veteriner Sağlık *
Lojistik
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği **
Sosyal Hizmetler
Sosyal Medya Yöneticiliği
Spor Yönetimi
Tarım Teknolojisi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği *
Turizm ve Seyahat Hizmetleri *
Web Tasarımı ve Kodlama
Yaşlı Bakımı
Yerel Yönetimler

Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları

Felsefe *****
Görsel İletişim Tasarımı
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Sağlık Yönetimi
Sosyoloji *****
Tarih *****
Türk Dili ve Edebiyatı *****
Yönetim Bilişim Sistemleri

İktisat Fakültesi Lisans Programları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
İktisat (İngilizce)****
Maliye
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi (İngilizce)****
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) ****

İşletme Fakültesi Lisans Programları

Havacılık Yönetimi **
İşletme
İşletme (İngilizce) ****
Turizm İşletmeciliği
Uluslararasi Ticaret ve Lojistik

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