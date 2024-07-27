İkinci Üniversite Kayıtları Başladı! 2024 ATA AÖF, AÖF, AUZEF ikinci üniversite bölümleri neler, kayıt tarihleri ve şartları nedir?

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ

Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları

Acil Durum ve Afet Yönetimi *

Aşçılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgisayar Programcılığı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Dış Ticaret

Emlak Yönetimi

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon *

Ev İdaresi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlahiyat (Arapça) ***

İlahiyat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Kültürel Miras ve Turizm

Laborant ve Veteriner Sağlık *

Lojistik

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği **

Sosyal Hizmetler

Sosyal Medya Yöneticiliği

Spor Yönetimi

Tarım Teknolojisi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği *

Turizm ve Seyahat Hizmetleri *

Web Tasarımı ve Kodlama

Yaşlı Bakımı

Yerel Yönetimler

Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları

Felsefe *****

Görsel İletişim Tasarımı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Sosyoloji *****

Tarih *****

Türk Dili ve Edebiyatı *****

Yönetim Bilişim Sistemleri

İktisat Fakültesi Lisans Programları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisat

İktisat (İngilizce)****

Maliye

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi (İngilizce)****

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) ****

İşletme Fakültesi Lisans Programları

Havacılık Yönetimi **

İşletme

İşletme (İngilizce) ****

Turizm İşletmeciliği

Uluslararasi Ticaret ve Lojistik