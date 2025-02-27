Haberler
Yaşam
Sinop iftar vakti 2025: Sinop İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
10:42
Sinop iftar vakti 2025: Sinop İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Sinop İmsakiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. En uzun oruç tutulan il olması yönüyle dikkat çeken Sinop'ta sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta sorusuna yanıt arayanlar bu takvim ile 29 günlük ezan vakitlerini öğrenebiliyor. Niyet etme ve oruç açma zamanını kaçırmamak adına sahur vakti ve iftar saati önem teşkil ediyor. İşte 2025 Ramazan İmsakiyesi ile Sinop iftar vakti…