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Haberler Yaşam Sinop iftar vakti 2025: Sinop İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 10:38 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 10:42

Sinop iftar vakti 2025: Sinop İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Sinop İmsakiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. En uzun oruç tutulan il olması yönüyle dikkat çeken Sinop'ta sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta sorusuna yanıt arayanlar bu takvim ile 29 günlük ezan vakitlerini öğrenebiliyor. Niyet etme ve oruç açma zamanını kaçırmamak adına sahur vakti ve iftar saati önem teşkil ediyor. İşte 2025 Ramazan İmsakiyesi ile Sinop iftar vakti

Sinop iftar vakti 2025: Sinop İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Sinop'ta oruç tutmaya hazırlanan vatandaşlar gün gün sahur vakti ve iftar saati hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için 2025 Sinop İmsakiye araştırması yapıyor. Bu noktada sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta soruları yanıt arıyor. İşte 29 günlük Sinop iftar vakti bilgisi ile merak edilenlerin yanıtı…

Sinop iftar vakti 2025: Sinop İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

SİNOP İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart 2025 Cumartesi

  • Sahur (İmsak) Vakti: 05:42
  • İftar Vakti: 18:36

2 Mart 2025 Pazar

  • Sahur (İmsak) Vakti: 05:40
  • İftar Vakti: 18:37

3 Mart 2025 Pazartesi

  • Sahur (İmsak) Vakti: 05:39
  • İftar Vakti: 18:38

4 Mart 2025 Salı

  • Sahur (İmsak) Vakti: 05:37
  • İftar Vakti: 18:39

5 Mart 2025 Çarşamba

  • Sahur (İmsak) Vakti: 05:36
  • İftar Vakti: 18:41

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ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Bu niyet için "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için bugünkü orucumu tutmaya" şeklinde niyet etmek gerekir.

Sinop iftar vakti 2025: Sinop İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

SİNOP TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak. Türkiye genelinde camilerin dolup taşması beklenirken, imsakiye takvimine göre Sinop için ilk teravih vakti 19:55 olarak duyuruldu.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

28 Şubat 2025 Cuma

  • Yatsı Namazı: 19:55

1 Mart 2025 Cumartesi

  • Yatsı Namazı: 19:56

2 Mart 2025 Pazar

  • Yatsı Namazı: 19:57

3 Mart 2025 Pazartesi

  • Yatsı Namazı: 19:59

4 Mart 2025 Salı

  • Yatsı Namazı: 20:00

5 Mart 2025 Çarşamba

  • Yatsı Namazı: 20:01

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Sinop iftar vakti 2025: Sinop İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
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