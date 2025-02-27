Sinop iftar vakti 2025: Sinop İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Sinop'ta oruç tutmaya hazırlanan vatandaşlar gün gün sahur vakti ve iftar saati hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için 2025 Sinop İmsakiye araştırması yapıyor. Bu noktada sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta soruları yanıt arıyor. İşte 29 günlük Sinop iftar vakti bilgisi ile merak edilenlerin yanıtı…