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Haberler Yaşam Şırnak bayram namazı saati! 16 Haziran 2024 ezan vakitleri ile Şırnak’ta Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 11:27

Şırnak bayram namazı saati! 16 Haziran 2024 ezan vakitleri ile Şırnak’ta Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Kurban Bayramı namazı için saatler kalmışken, milyonlarca vatandaşın camilere akın edeceği o saat, Şırnak'ta Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusuyla inceleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 16 Haziran 2024 ezan vakitleri listesi ışığında tüm illerle birlikte Şırnak bayram namazı saati de netlik kazandı.

Şırnak bayram namazı saati! 16 Haziran 2024 ezan vakitleri ile Şırnak’ta Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Şırnak bayram namazı saati, bu ilde ibadetini eda edecek olanlar tarafından inceleniyor. Ezan vaktini kaçırmak istemeyenler Şırnak'ta Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusuyla inceleme yapıyor. Konuya ilişkin detaylar Diyanet'in 16 Haziran 2024 ezan vakitleri listesi ile belirlendi. İşte Şırnak bayram namazı saati ile konuya dair diğer detaylar.

Şırnak bayram namazı saati! 16 Haziran 2024 ezan vakitleri ile Şırnak’ta Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Şırnak Bayram Namazı Saati

Kurban Bayramı namazı Şırnak'ta saat 05:22'de eda edilecek.

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Şırnak bayram namazı saati! 16 Haziran 2024 ezan vakitleri ile Şırnak’ta Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram Namazı Farz Mı, Vacip Mi?

Cuma namazı farz olan kimseler için bayram namazları vacibdir. Cuma namazı için olan tüm gereklilik ve şartlar, Ramazan ve Kurban bayram namazları için de gerekmektedir.

Şırnak bayram namazı saati! 16 Haziran 2024 ezan vakitleri ile Şırnak’ta Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Kadınlar Bayram Namazı ile Yükümlü Müdür?

İslâm âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkândî, Tuhfe, 1/161,165; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/167, 229; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, 1/546). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.) kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, ʽÎdeyn, 15, 19, 21 [974, 979, 981]; el-Hac, 81 [1652]; Müslim, Salâtü'l-ʽîdeyn, 1-3, 10-12 [884-885, 890]). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması hâlinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.

Şırnak bayram namazı saati! 16 Haziran 2024 ezan vakitleri ile Şırnak’ta Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram Namazı Nasıl Kılınır ve Kaç Rekat?

Yılda iki defa Ramazan ve Kurban bayramlarında eda edilen bayram namazı iki rekattır ve sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Namazdan önce din görevlileri bayram namazının kılınışı hakkında bilgi verdikten sonra müezzin kayyım nidada bulunur ve cemaate nasıl niyet edileceğine dair bilgi verir.

Ardından niyet edilerek namaza başlanır. Ramazan bayramı namazı için "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet etmek gerekir. Daha sonra ilk rekat için namaza durulur.

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