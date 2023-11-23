Haberler
Yaşam
Şişkinliği bir yudumuyla yok edecek! Dünyaları da yeseniz kuş gibi hafifletiyor...
Giriş Tarihi: 23.11.2023 17:13
Güncelleme Tarihi: 23.11.2023
17:15
Şişkinliği bir yudumuyla yok edecek! Dünyaları da yeseniz kuş gibi hafifletiyor...
Şişkinlik herkes için önemli bir günlük sorun. Bir öğle yemeğinden sonra kendinizi şişkin hissettiğinizde kolaylıkla bundan kurtulabilirsiniz. Dönemsel olarak kendinizi rahatsız hissedebileceğiniz bu durumda, kendinizi korumanız için birkaç adım atabilirsiniz. İşte kolaylıkla rahat edebileceğiniz, nefes alabileceğiniz o formül!