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Giriş Tarihi: 29.03.2025 10:09 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 10:09

Sivas bayram namazı saati! 2025 Sivas’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Diyanet tarafından yayımlanan bayram namazı vakitlerine göre il il araştırmalar hız kazandı. Sivas bayram namazı araştırması da en çok takip edilenler arasında. İslam aleminin namazla başlayacağı Ramazan Bayramının ilk günü 30 Mart olacak. Yılın ilk bayramının heyecanı yaşanıyor. Peki; 2025 Sivas'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Sivas bayram namazı saati! 2025 Sivas’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Sivas bayram namazı saati bu şehirde yaşayan insanların gündemindeki yerini aldı. Türkiye'nin dört bir yanında kılınacak namazları küçükten büyüğe her yaştan Müslüman eda edecek. Bu özel saati kaçırmak istemeyenler şimdiden alarmlarını kurdu. Peki; Diyanet İşleri ile 2025 Sivas'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Sivas bayram namazı saati! 2025 Sivas’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

SİVAS'TA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan Bayramının ilk günü kılınan bayram namazı için vakitler il il belirlendi. Sivas da listede en çok araştırılan iller arasında yerini aldı. İşte, Diyanet kaynaklarından hareketle namazın kılınacağı saat:

Sivas Bayram Namazı Saati: 06.50

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Sivas bayram namazı saati! 2025 Sivas’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Ramazan Bayramı Namazı için: "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

2 rekatlık bayram namazının kılınışı şöyle:

Sivas bayram namazı saati! 2025 Sivas’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

1. Rekat

Cemaat imamın arkasında yerini alır ve namaza niyet eder.

Önce imam, ardından cemaat tekbir alır ve eller göbek altında bağlanır.

Sessizce "Sübhaneke" duası okunur.

Dua bitince üç defa şu şekilde tekbir alınır;

Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle "Allahu Ekber" der ve iftitah tekbirinde olduğu gibi ellerini yukarı kaldırıp aşağı salıverir, bir süre bu şekilde durulur. Cemaat de sessizce onu tekrar eder.

İkinci Tekbir: Yine imam sesli, cemaat sessiz olacak şekilde "Allahu Ekber" denilir, eller havaya kaldırılıp salınır ve biraz beklenir.

Üçüncü Tekbir: Son olarak tekrar "Allahu Ekber" denilir ve eller yukarı kaldırılır, aşağı salmadan göbek altında bağlanır.

Daha sonra imam içinden "Euzü Besmele" okur, dışından Fatiha Suresi'ni ve başka bir sureyi okur. Bu esnada cemaat bir şey okumadan imamı dinler.

Rüku ve secdeler yapıldıktan sonra ikinci rekatı kılmak üzere ayağa kalkılır ve eller bağlanır.

Sivas bayram namazı saati! 2025 Sivas’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

2. Rekat

İmam içinden Besmele çeker, ardından yüksek sesle Fatiha ve bir sure okur. Sure bittikten sonra imam yüksek sesle, cemaat içinden birinci rekatta olduğu gibi üç kere daha tekbir alır.

Üçüncü tekbirin ardından eller bağlanmadan dördüncü tekbirle birlikte rükuya varılır. Daha sonra secdeler yapılır ve oturulur.

Oturduktan sonra imam ve cemaat Ettehiyyatü. Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena Atina dualarını okur. Daha sonra önce sağa sonra sola selam verip namaz bitirilir.

Namazın ardından bayram namazı hutbesi okunur.