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Sivas iftar vakti 2025: Sivas İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 22:11
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
22:26
Sivas iftar vakti 2025: Sivas İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Sivas İmsakiye 2025 yılı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlandı. İslam alemi imsak vakti ile başlayacakları oruç ibadetini heyecanla bekliyor. 1 Mart Cumartesi günü Ramazan ayının ilk günü olacak. Bu noktada ilk günden itibaren sahur vakti ve iftar saat kaçta sorusu gündemde olacak. İşte, gün gün belirlenen Sivas iftar vakti...