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Haberler Yaşam Sivas iftar vakti 2025: Sivas İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 22:11 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 22:26

Sivas iftar vakti 2025: Sivas İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Sivas İmsakiye 2025 yılı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlandı. İslam alemi imsak vakti ile başlayacakları oruç ibadetini heyecanla bekliyor. 1 Mart Cumartesi günü Ramazan ayının ilk günü olacak. Bu noktada ilk günden itibaren sahur vakti ve iftar saat kaçta sorusu gündemde olacak. İşte, gün gün belirlenen Sivas iftar vakti...

Sivas iftar vakti 2025: Sivas İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Sivas iftar vakti saat kaçta, ilk sahur ne zaman gibi sorular arama motorlarına yöneltiliyor. Bu şehirde yaşayan Müslümanlar oruç ibadetlerini doğru saatler arasında yerine getirmek için Ramazan İmsakiyesini takip ediyor. 11 ayın sultanı ibadetle karşılanıyor. İşte, 2025 Sivas sahur vakti (imsak) ve iftar saatleri...

Sivas iftar vakti 2025: Sivas İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

SİVAS İMSAKİYE 2025: SİVAS İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Ramazan-ı Şerif 2025 yılında 1 Mart Cumartesi günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye ile sahur ve iftar vakitleri takip ediliyor. İşte, namaz vakitlerine göre gün gün saatler:

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Sivas iftar vakti 2025: Sivas İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

SİVAS İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart Cumartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:36

İftar Vakti: 18:30

2 Mart Pazar

Sahur (İmsak) Vakti: 05:34

İftar Vakti: 18:31

3 Mart Pazartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:33

İftar Vakti: 18:33

4 Mart Salı

Sahur (İmsak) Vakti: 05:31

İftar Vakti: 18:34

5 Mart Çarşamba

Sahur (İmsak) Vakti: 05:30

İftar Vakti: 18:35

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Sivas iftar vakti 2025: Sivas İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

SİVAS TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Oruç ibadetiyle birlikte eda edilecek teravih namazı 28 Şubat akşamı başlayacak. Yatsı namazı vaktinde kılınan teravih için saatler il il duyuruldu. Sivas'da ilk teravih saati 19:47 olarak duyuruldu.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

1 Mart Cumartesi: 19:48

2 Mart Pazar: 19:49

3 Mart Pazartesi: 19:50

4 Mart Salı: 19:51

5 Mart Çarşamba: 19:52

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Sivas iftar vakti 2025: Sivas İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

SAHUR DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI

"Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi'tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu'l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu'l yesire ve ye'fu eni'l kesiri, ikbel minni'l yesire, ve'fu enni'l kesire, inneke ente'l ğafuru'r Rahim, Allahumme inniy es'eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a'leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine'l ayşi bima kasemte li, ya erheme'r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni'meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente's satiru avreti, ve'l aminu rev'eti ve'l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme'r rahimin."

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