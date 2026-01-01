Haberler
Sivas, Konya ve Tokat'ta yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Sivas, Konya ve Tokat kar tatili için Valilik duyurdu!
Giriş Tarihi: 01.01.2026 23:37
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 23:40
Yoğun kar yağışı, dondurucu soğuk ve buzlanma etkisini artırınca öğrenciler ve veliler 2 Ocak 2025 Cuma günü eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Meteorolojik değerlendirmeler, kar yağışı ve buzlanma riskinin süreceğini gösterirken valiliklerden peş peşe açıklamalar geldi. Peki, Sivas, Konya ve Tokat'ta yarın okullar tatil mi?