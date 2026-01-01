Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 01.01.2026 23:37 Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 23:40

Sivas, Konya ve Tokat'ta yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Sivas, Konya ve Tokat kar tatili için Valilik duyurdu!

Yoğun kar yağışı, dondurucu soğuk ve buzlanma etkisini artırınca öğrenciler ve veliler 2 Ocak 2025 Cuma günü eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Meteorolojik değerlendirmeler, kar yağışı ve buzlanma riskinin süreceğini gösterirken valiliklerden peş peşe açıklamalar geldi. Peki, Sivas, Konya ve Tokat'ta yarın okullar tatil mi?

Yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Sivas, Konya ve Tokat'ta, ulaşımda yaşanan aksaklıklar ve buzlanma riski nedeniyle okulların durumu yeniden gündeme geldi. Önceki günlerde bölgedeki hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime ara verilip verilmediği dikkatle takip edilmişti. Şimdi öğrenciler, veliler ve öğretmenler, 2 Ocak 2026 Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair yapılacak resmi açıklamaları bekliyor. Peki, yarın Sivas, Konya ve Tokat'ta okullar tatil mi?

YARIN SİVAS OKULLAR TATİL Mİ?

Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 2 Ocak 2026 Cuma günü il genelinde tüm resmi ve özel okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Yetkililer, öğrencilerin ve velilerin güvenliğini öncelikli olarak aldıklarını belirtti.

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Konya Valiliği ise, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde okullarda 1 günlük tatil kararı alındığını duyurdu. Açıklamada, öğrencilerin evlerinde güvenli bir şekilde dinlenmeleri tavsiye edildi.

TOKAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Tokat Valiliği de benzer şekilde, 2 Ocak 2026 Perşembe günü il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini açıkladı. Vatandaşlardan, olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları istendi.