Sivas, Konya ve Tokat’ta yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Sivas, Konya ve Tokat kar tatili için Valilik duyurdu!

YARIN SİVAS OKULLAR TATİL Mİ?

Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 2 Ocak 2026 Cuma günü il genelinde tüm resmi ve özel okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Yetkililer, öğrencilerin ve velilerin güvenliğini öncelikli olarak aldıklarını belirtti.