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Haberler Galeri Sivas, Tokat imsakiye ile iftar vakti! 2020 Sivas ve Tokat’ta sahur ve iftar saati kaçta?

, imsakiye ile iftar vakti! 2020 Sivas ve Tokat’ta sahur ve iftar saati kaçta?

Mübarek Ramazan ayına girmemizle birlikte sahur ve iftar saati heyecanı da başladı. Ramazan ayı boyunca tüm Müslümanlar sabah imsak saatinden akşam ezanı okunmasına kadar hiçbir şey yemeyecek ve içmeyecekler. Dolayısıyla bu belirli saatler de merak konusu oldu. Merak edilenler arasında ve 'ta imsakiye ve iftar vakitleri de yer alıyor. ve , 2020 imsakiyesinde güncellendi. Peki, 2020 imsakiyesi ile Sivas'ta ezan kaçta okunuyor, Tokat'ta iftar ve sahur saati kaçta? Haberimizde, Sivas, Tokat sahur ve iftar saati ile Sivas ve Tokat'ta imsakiyesi, akşam ezanı saati ve il il Ramazan imsakiyesine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.04.2020 16:35 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 16:35
Sivas, Tokat imsakiye ile iftar vakti! 2020 Sivas ve Tokat’ta sahur ve iftar saati kaçta?

Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sahur ve iftar sofraları kurulmaya başlandı. Ramazan ayında oruç tutacak olan vatandaşlar Ramazan imsakiye vakitlerini araştırıyor. ve 'ta yaşayan vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan sahur ve iftar saatlerine bakıyor. Yine ibadetlerle dualarla geçirilecek olan Ramazan ayında 2020 Sivas ve Tokat'ta iftar vaktini Diyanet açıkladı. Buna göre Sivas ve Tokat'ta sahur ve iftar saati kaçta? Sorusunun yanıtı belli oldu. Peki 2020 Ramazan imsakiyesine göre Sivas ve Tokat'ta sahur ve iftar saati kaçta? İşte bilgiler…

SİVAS VE TOKAT'TA İMSAKİYE İLE İFTAR VAKTİ!

On bir ayın sultanı Ramazan ayına girmemizle birlikte sahur ve iftar saatleri merak ediyor. İşte Diyanet'in takvimine göre Sivas ve Tokat'ta Ramazan imsakiyesini haberimizde bulabilirsiniz.

Sivas, Tokat imsakiye ile iftar vakti! 2020 Sivas ve Tokat’ta sahur ve iftar saati kaçta?

SİVAS SAHUR VE İFTAR VAKTİ: SİVAS İFTAR SAATİ KAÇTA?

'ta mübarek Ramazan ayının ilk oruçları saat 19.26'da okunacak akşam ezanının ardından açılacak. Sivas'ta yatsı namazı saati ise 20.52

TOKAT SAHUR VE İFTAR VAKTİ: TOKAT'TA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

'ta mübarek Ramazan ayının ilk oruçları saat 19.29'da okunacak akşam ezanının ardından açılacak.

SİVAS'TA İFTARA NE KADAR KALDI? TIKLAYINIZ

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Sivas, Tokat imsakiye ile iftar vakti! 2020 Sivas ve Tokat’ta sahur ve iftar saati kaçta?

ORUCA NİYET NASIL EDİLİR?

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85).

Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.

Sivas, Tokat imsakiye ile iftar vakti! 2020 Sivas ve Tokat’ta sahur ve iftar saati kaçta?

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.

Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Sivas, Tokat imsakiye ile iftar vakti! 2020 Sivas ve Tokat’ta sahur ve iftar saati kaçta?
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Sivas, Tokat imsakiye ile iftar vakti! 2020 Sivas ve Tokat’ta sahur ve iftar saati kaçta?
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