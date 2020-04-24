Sivas, Tokat imsakiye ile iftar vakti! 2020 Sivas ve Tokat’ta sahur ve iftar saati kaçta?

Mübarek Ramazan ayına girmemizle birlikte sahur ve iftar saati heyecanı da başladı. Ramazan ayı boyunca tüm Müslümanlar sabah imsak saatinden akşam ezanı okunmasına kadar hiçbir şey yemeyecek ve içmeyecekler. Dolayısıyla bu belirli saatler de merak konusu oldu. Merak edilenler arasında Sivas ve Tokat'ta imsakiye ve iftar vakitleri de yer alıyor. Sivas iftar vakti ve Tokat iftar vakti, 2020 imsakiyesinde güncellendi. Peki, 2020 imsakiyesi ile Sivas'ta ezan kaçta okunuyor, Tokat'ta iftar ve sahur saati kaçta? Haberimizde, Sivas, Tokat sahur ve iftar saati ile Sivas ve Tokat'ta imsakiyesi, akşam ezanı saati ve il il Ramazan imsakiyesine ulaşabilirsiniz.