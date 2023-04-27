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Haberler Yaşam Sivas Gezilecek Yerler 2023 - Sivas’ta Gezilecek Yerler, En Güzel Tarihi Turistik Mekanlar ve Müzeler
Giriş Tarihi: 27.04.2023 11:36 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 11:36

Sivas Gezilecek Yerler 2023 - Sivas’ta Gezilecek Yerler, En Güzel Tarihi Turistik Mekanlar ve Müzeler

İç Anadolu Bölgesi'nin en eski ve önemli kentlerinden biri olan ve sert bir karasal iklim yapısına sahip Sivas'ta gezebileceğiniz birden çok farklı rota vardır. Turizm bakımından tarihi eserleri, doğal güzellikleri, kaplıcaları ve kayak turizmi ile öne çıkan Sivas her sene binlerce turiste ev sahipliği yapmaktadır. Sivas tarihinde belirli dönemlerde bazı devletlere başkentlik yapmıştır ve bu dönemlerde yapılan önemli ticari ve kültürel zengin eserlere sahip olduğunu da belirtelim. Sivas'ta gezilecek yerler listesini sizlerle paylaşacağız. İşte Sivas gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…

Sivas Gezilecek Yerler 2023 - Sivas’ta Gezilecek Yerler, En Güzel Tarihi Turistik Mekanlar ve Müzeler

Türkiye'de filmlere ve dizilere konu olan Sivas, İç Anadolu Bölgesi'nin önemli yerleşim yerlerinden bir tanesidir. Kışları çok sert soğuk olsa da bölge turizmi oldukça hareketli geçmektedir. Kaplıcaları, hamamları, hanları, köprüleri, konakları, türbeleri, müzeleri, medreseleri, camileri ve birçok eserleri bu şehirde bulabilirsiniz. Gökmedrese, Çifte Minareli Medrese, Şifaiye Medresesi, Buruciye Medresesi, Ulu Cami kentteki en önemli eserlerdir. Sivas ulaşım ağının üzerinde yer aldığı için ticaret yönünden de gelişmiş bir kenttir. Sivas'ta gezilecek yerler listesinin farklı kategorilere göre hazırladık. Bu listeye göre gezi planı çıkartabilirsiniz. İşte Sivas gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…

Sivas Gezilecek Yerler 2023 - Sivas’ta Gezilecek Yerler, En Güzel Tarihi Turistik Mekanlar ve Müzeler

Sivas Gezilecek Yerler Ve Müzeler

  • DİVRİĞİ ULU CAMİ VE DARÜŞŞİFASI
  • GÖKPINAR GÖLÜ
  • ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE
  • GÖK MEDRESE
  • SİVAS ULU CAMİ
  • SIZIR ŞELALESİ
  • BURUCİYE MEDRESESİ
  • ŞUĞUL VADİSİ
  • ŞİFAİYE MEDRESESİ (SİVAS DARÜŞŞİFASI)
  • AŞIK VEYSEL MÜZESİ
  • EĞRİ KÖPRÜ
  • GÜDÜK MİNARE
  • SİVAS ARKEOLOJİ MÜZESİ
  • SİVAS KALESİ
  • KURŞUNLU HAMAM
  • HAFİK GÖLÜ - PILIR HÖYÜK
  • KALE CAMİ
  • SARİSSA ANTİK KENTİ
  • SICAK ÇERMİK
  • TÖDÜRGE GÖLÜ
  • SOĞUK ÇERMİK ESKİ HAVUZ
  • DİVRİĞİ KALESİ
  • ALACAHAN KERVANSARAYI
  • KANGAL AĞASI KONAĞI
  • DİPSİZ GÖL
  • SUSAMIŞLAR KONAĞI
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Sivas Gezilecek Yerler 2023 - Sivas’ta Gezilecek Yerler, En Güzel Tarihi Turistik Mekanlar ve Müzeler
  • LOTA GÖLLERİ
  • MİHRALİ BEY KONAĞI
  • KESİK KÖPRÜ
  • JANDARMA BİNASI
  • İNÖNÜ KONAĞI
  • TAŞHAN
  • EĞRİÇİMEN YAYLASI
  • ZİYA BEY YAZMA ESERLER KÜTÜPHANESİ
  • GÖLOVA ÖNEMLİ DOĞA ALANI
  • AKAYLAR KONAĞI
  • AYANAĞA KONAĞI
  • MEYDAN HAMAMI
  • SİVAS HÜKÜMET KONAĞI
  • GÜRÜN KİLİSESİ
  • AHİ EMİR AHMED KÜMBETİ
  • AKINCILAR DOĞA TURİZMİ
  • İMRANLI KOYUNKAYA MESİRESİ
  • KEMANKEŞ KARA MUSTAFA PAŞA CAMİİ
  • ALACAHAN CAMİ
  • YARI AÇIK CEZAEVİ
  • GÜRÜN HALK KÜTÜPHANESİ
  • SİVAS ATATÜRK KONGRE MÜZESİ
  • HATİPOĞLU CAMİ
  • ESKİ GÖĞÜS HASTANESİ / ÇEVRE KÜLTÜR SANAT EVİ
  • ESKİ PAŞA HAMAMI
  • KANGAL MERKEZ CAMİİ
  • TARİHİ MEHMET ALİ HAMAMI
Sivas Gezilecek Yerler 2023 - Sivas’ta Gezilecek Yerler, En Güzel Tarihi Turistik Mekanlar ve Müzeler

Görülmesi Gereken Tarihi Turistik Mekanlar

  1. Şifaiye Medresesi
  2. Sivas Çifte Minareli Medrese
  3. Sivas Kale Camii
  4. Sivas Tren Garı
  5. Divriği Kalesi
  6. Gökpınar Gölü
  7. Divriği Ulu Camii
  8. Bursa Kent Müzesi
  9. Bursa Bıçak Müzesi
Sivas Gezilecek Yerler 2023 - Sivas’ta Gezilecek Yerler, En Güzel Tarihi Turistik Mekanlar ve Müzeler

Sivas Çevresi Gezilecek Doğal Mekanlar

  1. Hafik Gölü
  2. Yıldızdağı Kayak Merkezi
  3. Tödürge Gölü
  4. Kızılırmak
  5. Eğriçimen Yaylası
  6. Çaltı Çayı
  7. Sızır Şelalesi
  8. Koyunkaya Mesire Yeri
  9. Gülük Camii
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