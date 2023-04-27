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Giriş Tarihi: 27.04.2023 11:36 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 11:36

Sivas Gezilecek Yerler 2023 - Sivas’ta Gezilecek Yerler, En Güzel Tarihi Turistik Mekanlar ve Müzeler

İç Anadolu Bölgesi'nin en eski ve önemli kentlerinden biri olan ve sert bir karasal iklim yapısına sahip Sivas'ta gezebileceğiniz birden çok farklı rota vardır. Turizm bakımından tarihi eserleri, doğal güzellikleri, kaplıcaları ve kayak turizmi ile öne çıkan Sivas her sene binlerce turiste ev sahipliği yapmaktadır. Sivas tarihinde belirli dönemlerde bazı devletlere başkentlik yapmıştır ve bu dönemlerde yapılan önemli ticari ve kültürel zengin eserlere sahip olduğunu da belirtelim. Sivas'ta gezilecek yerler listesini sizlerle paylaşacağız. İşte Sivas gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…