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SİYAH KALP 18. BÖLÜM İZLE || Show TV canlı izle ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm, kesintisiz, HD!
Giriş Tarihi: 30.01.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
20:02
Show TV'nin büyük ilgiyle izlenen Siyah Kalp dizisi, 30 Ocak Perşembe akşamı 18. bölümüyle ekranlara geliyor. Başrollerinde Hafsanur Sancaktutan, Aras Aydın, Leyla Tanlar ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı dizide, Cihan büyük bir aile çatışmasının ardından Almanya'ya dönmeye karar verir. Siyah Kalp yeni bölümünü Show TV canlı yayın ekranı üzerinden kesintisiz ve HD kalitesinde izleyebilirsiniz. İşte, Siyah Kalp 18. bölüm izle!