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Giriş Tarihi: 13.09.2024 06:26 Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 06:26

Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı | Show TV ekranı ile Siyah Kalp 2. bölüm fragmanı tıkla-izle

Siyah Kalp 2. Bölüm fragmanı için Show TV ekranlarına dönüldü. Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan yapım ilk bölümü ile dikkatleri üzerinde çekmeyi başardı. Oyuncu kadrosunda Ece Uslu, Aras Aydın, Leyla Tanlar, Hafsanur Sancaktutan gibi sevilen isimleri bir araya getiren yapımında sırlarla dolu bir ailenin hikayesi seyirci ile buluştu. Peki, Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, Siyah Kalp 2. bölüm fragmanı izle ekranı ve tüm detaylar.

Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı | Show TV ekranı ile Siyah Kalp 2. bölüm fragmanı tıkla-izle

Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı izle ekranı başında yerler alındı. Başrollerinde Burak Tozkoparan, Hafsanur Sancaktutan ve Aras Aydın'ın yer aldığı yapımda her hafta heyecanın dozu katbekat artıyor. Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı ile gelecek haftadan ilk kareler seyircisiyle buluşuyor. İşte, Siyah Kalp 2. Bölüm fragmanı izle linki ve son bölüme dair merak edilenler….

Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı | Show TV ekranı ile Siyah Kalp 2. bölüm fragmanı tıkla-izle

SİYAH KALP 1. BÖLÜM İZLE

12 Eylül tarihli bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/siyah-kalp-sezon-1-bolum-1-izle/120557

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Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı | Show TV ekranı ile Siyah Kalp 2. bölüm fragmanı tıkla-izle

SİYAH KALP 2. BÖLÜM FRAGMANI

Her hafta perşembe günleri ekranlara gelen yapımda fragman sorgulanmaya başladı. Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

https://youtube.com/watch?v=Oa7nDb5sSJc

Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı | Show TV ekranı ile Siyah Kalp 2. bölüm fragmanı tıkla-izle

SİYAH KALP 1. BÖLÜM KONUSU

Sumru, yıllar önce doğurduğu ikizlerini geride bırakarak Kapadokya'nın en varlıklı insanlarından Samet Şansalan'la yeni bir hayat ve aile kurmuştur.

Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı | Show TV ekranı ile Siyah Kalp 2. bölüm fragmanı tıkla-izle

Yıllar boyunca annelerinin kimliğinden habersiz büyüyen Nuh ve Melek ise en acı günlerinde bu gerçekle yüz yüze kalırlar. Yılların öfkesiyle birlikte yaşadıkları yerden ayrılıp her şeyi geride bırakarak Kapadokya'ya gelirler.

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