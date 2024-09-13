Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı | Show TV ekranı ile Siyah Kalp 2. bölüm fragmanı tıkla-izle

Giriş Tarihi: 13.09.2024 06:26
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024
06:26
Siyah Kalp 2. Bölüm fragmanı için Show TV ekranlarına dönüldü. Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan yapım ilk bölümü ile dikkatleri üzerinde çekmeyi başardı. Oyuncu kadrosunda Ece Uslu, Aras Aydın, Leyla Tanlar, Hafsanur Sancaktutan gibi sevilen isimleri bir araya getiren yapımında sırlarla dolu bir ailenin hikayesi seyirci ile buluştu. Peki, Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, Siyah Kalp 2. bölüm fragmanı izle ekranı ve tüm detaylar.