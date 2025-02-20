SİYAH KALP 21.BÖLÜM İZLE: Show TV ile Siyah Kalp yeni bölüm izle bilgisi, tek parça!

Onlar sonunda aşklarını mutlulukla yaşamak ister ama bu birlikteliği Nuh'tan saklamak zorunda olmaları durumu gittikçe zorlaştırır. Nuh başta Cihan olmak üzere Şansalanlar'ı çevresinde istemez. Onun öfkeli halleri Sevilay ile aralarında sorun oluşturduğu için Nuh kendini dizginlemeye çabalar.