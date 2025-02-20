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SİYAH KALP 21.BÖLÜM İZLE: Show TV ile Siyah Kalp yeni bölüm izle bilgisi, tek parça!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 21:23
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
21:23
SİYAH KALP 21.BÖLÜM İZLE: Show TV ile Siyah Kalp yeni bölüm izle bilgisi, tek parça!
Show TV'de her perşembe ekrana gelen Siyah Kalp, 21. yeni bölümüyle izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Şansalan ailesinin gizli geçmişi ve karmaşık ilişkilerini konu alan dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. 20 Şubat 2025'te yayınlanan son bölümde, Melek ve Cihan için Şansalanlar ile Tahsin ve Nuh arasında bir uzlaşma süreci başlıyor. Peki, bundan sonraki gelişmeler neler olacak? İşte, Siyah Kalp 21. bölüm izle bağlantısı.