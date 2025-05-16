Siyah Kalp 32. bölüm full izle! Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri

Peri'nin Kapadokya'ya gelişinden rahatsız olan Melek onun asıl niyetini anlamaya çalışır. Peri ise Cihan'a yakın olmanın yollarını arar. Sevilay bir taraftan Nuh için endişelenirken bir taraftan da üzüntüsünü saklayıp onun yanında dik durmaya çalışır. Nuh'un zamanı ise gittikçe daralmaktadır.