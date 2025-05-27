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Haberler Yaşam Siyah Kalp final mi yapıyor, final bölümü ne zaman? Show TV ile Siyah Kalp son bölümde yaşanacaklar
Giriş Tarihi: 27.05.2025 13:57 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 13:57

Siyah Kalp final mi yapıyor, final bölümü ne zaman? Show TV ile Siyah Kalp son bölümde yaşanacaklar

Show TV ekranlarında her hafta perşembe günü yayımlanan Siyah Kalp final bölümü ile gündemde. Aras Aydın, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Hafsanur Sancaktutan gibi isimlerin yer aldığı yapımda hikaye 34. bölümüyle bekleniyor. Siyah Kalp final mi yapıyor, ne zaman bitecek?

Siyah Kalp final mi yapıyor, final bölümü ne zaman? Show TV ile Siyah Kalp son bölümde yaşanacaklar

Siyah Kalp final mi yapıyor ve final bölümü ne zaman gibi sorular dizi takipçilerinin gündeminde. Show TV yayın akışında kontrol edilen bir sonraki bölümle birlikte hikayenin nasıl biteceği merak konusu. İşte, Siyah Kalp finaline dair merak edilenler:

Siyah Kalp final mi yapıyor, final bölümü ne zaman? Show TV ile Siyah Kalp son bölümde yaşanacaklar

SİYAH KALP FİNAL Mİ YAPIYOR?

Show TV ekranlarında perşembe günü yayımlanacak Siyah Kalp dizisi sıradaki bölümde izleyenlerine veda edecek. Dizide hikaye tamamlandı.

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Siyah Kalp final mi yapıyor, final bölümü ne zaman? Show TV ile Siyah Kalp son bölümde yaşanacaklar

SİYAH KALP FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Siyah Kalp 34. bölüm ile ekranlara veda edecek. Final bölümü bu hafta 29 Mayıs tarihinde yayımlanacak.

Siyah Kalp final mi yapıyor, final bölümü ne zaman? Show TV ile Siyah Kalp son bölümde yaşanacaklar

SİYAH KALP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Siyah Kalp'in 33. Bölümünde; Bütün riskleri göze alan Nuh ameliyattayken sevdikleri için de saatler geçmek bilmez. Herkes Sevilay ve Melek'e destek olmaya çalışır.

Siyah Kalp final mi yapıyor, final bölümü ne zaman? Show TV ile Siyah Kalp son bölümde yaşanacaklar

Halil ve Hikmet arasındaki iş birliği sürerken Canan ve Bünyamin de Halil'in peşindedir.

Aralarında soğuk rüzgarlar esmesine rağmen Canan ve Bünyamin, Tahsinlere durumu belli etmemeye çalışır.