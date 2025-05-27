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Siyah Kalp final mi yapıyor, final bölümü ne zaman? Show TV ile Siyah Kalp son bölümde yaşanacaklar
Giriş Tarihi: 27.05.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
13:57
Siyah Kalp final mi yapıyor, final bölümü ne zaman? Show TV ile Siyah Kalp son bölümde yaşanacaklar
Show TV ekranlarında her hafta perşembe günü yayımlanan Siyah Kalp final bölümü ile gündemde. Aras Aydın, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Hafsanur Sancaktutan gibi isimlerin yer aldığı yapımda hikaye 34. bölümüyle bekleniyor. Siyah Kalp final mi yapıyor, ne zaman bitecek?