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Haberler Yaşam Siyah Kalp yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? İşte, 3 Nisan 2025 Show TV yayın akışı
Giriş Tarihi: 03.04.2025 13:25 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 13:25

Siyah Kalp yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? İşte, 3 Nisan 2025 Show TV yayın akışı

"Siyah Kalp" dizisinin 26. son bölümü geçtiğimiz hafta ekrana gelmişti. Perşembe akşamları yayınlanan dizinin bu hafta ekranlara gelip gelmeyeceği, bayram tatili nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmaması sebebiyle merak konusu oldu. Peki, "Siyah Kalp" bu hafta yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman ekranlara gelecek? İşte, 3 Nisan 2025 Show TV yayın akışı...

Siyah Kalp yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? İşte, 3 Nisan 2025 Show TV yayın akışı

Siyah Kalp dizisinin yeni bölümü ile ilgili geri sayım heyecanı devam ediyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla dizilerin yeni bölümleri ara vermişti. Bundan dolayı perşembe akşamı yayın akışında bulunan Siyah Kalp'in yeni bölümüne yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki, Siyah Kalp yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? İşte, 3 Nisan 2025 Show TV yayın akışı...

Siyah Kalp yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? İşte, 3 Nisan 2025 Show TV yayın akışı

SİYAH KALP BU AKŞAM VAR MI?
Siyah Kalp 27. bölüm bu akşam TV yayın akışında da yer almayacak. Yayın saatinde önce bir yerli film izleyicilerle buluşacak, ardından Siyah Kalp'in tekrar bölümü ekrana gelecek.

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Siyah Kalp yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? İşte, 3 Nisan 2025 Show TV yayın akışı

SİYAH KALP YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Bayram tatilinin ardından dizilerin yeni bölümlerinin ekrana gelmemesinden dolayı, Siyah Kalp 27. bölümün önümüzdeki hafta 10 Nisan Perşembe günü aynı gün ve saatinde yayınlanması bekleniyor.

Siyah Kalp yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? İşte, 3 Nisan 2025 Show TV yayın akışı

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Polislerin Cihan'ı, Tahsin'i öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklamasıyla herkes şok olur.

Siyah Kalp yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? İşte, 3 Nisan 2025 Show TV yayın akışı

Nuh her ne kadar haklı çıktığını haykırsa da Melek bu suçlamaya inanmak istemez. Tahsin gerçeklerin peşine düşerken Sumru da Nuh'u dizginlemek için çabalar.