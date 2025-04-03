Siyah Kalp dizisinin yeni bölümü ile ilgili geri sayım heyecanı devam ediyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla dizilerin yeni bölümleri ara vermişti. Bundan dolayı perşembe akşamı yayın akışında bulunan Siyah Kalp'in yeni bölümüne yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki, Siyah Kalp yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? İşte, 3 Nisan 2025 Show TV yayın akışı...