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Siyah Kalp yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? İşte, 3 Nisan 2025 Show TV yayın akışı
Giriş Tarihi: 03.04.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
13:25
Siyah Kalp yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? İşte, 3 Nisan 2025 Show TV yayın akışı
"Siyah Kalp" dizisinin 26. son bölümü geçtiğimiz hafta ekrana gelmişti. Perşembe akşamları yayınlanan dizinin bu hafta ekranlara gelip gelmeyeceği, bayram tatili nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmaması sebebiyle merak konusu oldu. Peki, "Siyah Kalp" bu hafta yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman ekranlara gelecek? İşte, 3 Nisan 2025 Show TV yayın akışı...