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Haberler Yaşam Sizleri bir kenara not ettik: Muhalefet, PKK, Oğuzhan Uğur, Charlie Hebdo, müteahhitler
Giriş Tarihi: 15.02.2023 13:52 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 13:53

Sizleri bir kenara not ettik: Muhalefet, PKK, Oğuzhan Uğur, Charlie Hebdo, müteahhitler

Tarihler 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki büyük deprem yaşandı. 10 ilde binlerce bina yıkıldı. Can kaybı 35 bini aştı. Asrın felaketi sonrası deprem bölgelerine yardım yağdı. Bazıları ise deprem üzerinden; Türkiye'yi hedef aldı, siyaset yaptı, sosyal medyadan asılsız iddialar ortaya attı... Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, bugünkü köşesinde deprem sonrası yaşanan gelişmeleri kaleme aldı. Aytuğ, "Sizleri bir kenara not ettik" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı…

YÜKSEL AYTUĞ
Sizleri bir kenara not ettik: Muhalefet, PKK, Oğuzhan Uğur, Charlie Hebdo, müteahhitler

Felaket, daha önceleri olduğu gibi yine turnusol kağıdı işlevi gördü. Kim iyi, kim kötü, kim dost, kim düşman ortaya çıktı. Necip milletimiz yardımlaşma ve yara sarma konusunda yeni bir Kurtuluş Savaşı Destanı yazdı. Devletimiz, afetin dev boyutlarına rağmen elinden gelenin fazlasını yaparak tüm kurum ve kuruluşlarıyla ilk andan itibaren sahadaydı. Ama kara kaplı deftere not ettiklerimiz de vardı elbette. Kimler mi? Sayayım:

Sizleri bir kenara not ettik: Muhalefet, PKK, Oğuzhan Uğur, Charlie Hebdo, müteahhitler

Dünyaya sözde mizah görünümlü irin pompalayan, her yayınıyla dinler savaşına zemin hazırlayan Fransız Charlie Hebdo Dergisi bir kez daha kinini kustu. Yıkık ev görüntülerinin yanına "Türkiye'de deprem: Tank göndermeye bile gerek yok" diye yazarak eşi benzeri görülmemiş bir kahpeliğin altına imza attı.

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Sizleri bir kenara not ettik: Muhalefet, PKK, Oğuzhan Uğur, Charlie Hebdo, müteahhitler

Mehmetçik deprem altından vatandaşları ve kendi personelini çıkartmaya çalışırken kansız PKK Güneydoğu'da belli noktalara saldırıya girişti.

Sizleri bir kenara not ettik: Muhalefet, PKK, Oğuzhan Uğur, Charlie Hebdo, müteahhitler

Millet can derdindeyken soysuz yağmacılar, marketlerden televizyon çalmaya kalkıştılar. Hırsızlar Antakya'da "Baraj çatladı, sel geliyor" dedikodusunu yayarak, insanların ve yardım ekiplerinin bölgeyi terk etmesini sağlamaya çalıştılar. Amaçları, boşalan bölgede rahat rahat soygun yapmaktı.

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Sizleri bir kenara not ettik: Muhalefet, PKK, Oğuzhan Uğur, Charlie Hebdo, müteahhitler


Muhalefet yapacağım diye adeta enkazların üzerinde tepinenleri, devlete destek verecekleri günlerde her türlü köstek olanları, milletçe yaşadığımız koca bir felaketten bile siyasi rant damıtmaya çalışanları da gördük maalesef.

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