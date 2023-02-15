Sizleri bir kenara not ettik: Muhalefet, PKK, Oğuzhan Uğur, Charlie Hebdo, müteahhitler

Felaket, daha önceleri olduğu gibi yine turnusol kağıdı işlevi gördü. Kim iyi, kim kötü, kim dost, kim düşman ortaya çıktı. Necip milletimiz yardımlaşma ve yara sarma konusunda yeni bir Kurtuluş Savaşı Destanı yazdı. Devletimiz, afetin dev boyutlarına rağmen elinden gelenin fazlasını yaparak tüm kurum ve kuruluşlarıyla ilk andan itibaren sahadaydı. Ama kara kaplı deftere not ettiklerimiz de vardı elbette. Kimler mi? Sayayım:



