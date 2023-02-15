Sizleri bir kenara not ettik: Muhalefet, PKK, Oğuzhan Uğur, Charlie Hebdo, müteahhitler

Tarihler 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki büyük deprem yaşandı. 10 ilde binlerce bina yıkıldı. Can kaybı 35 bini aştı. Asrın felaketi sonrası deprem bölgelerine yardım yağdı. Bazıları ise deprem üzerinden; Türkiye'yi hedef aldı, siyaset yaptı, sosyal medyadan asılsız iddialar ortaya attı... Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, bugünkü köşesinde deprem sonrası yaşanan gelişmeleri kaleme aldı. Aytuğ, "Sizleri bir kenara not ettik" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı…