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Giriş Tarihi: 19.03.2022 08:40 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 08:41

Smart Güneş Teknolojileri borsada ne zaman işlem görecek? 2022 Smart Güneş Teknolojileri halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu

Smart Güneş Teknolojileri halka arz ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu SPK'nın haftalık bülteni ile halka arzı duyurulan şirketle ilgili olarak yatırımcılar " Smart Güneş Teknolojiler halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu nedir, borsada ne zaman işlem görecek?" gibi konularda araştırmalarına başladı. Yapılan açıklamada; Smart Güneş Teknolojileri, halka arzdan elde edeceği güçlü kaynağın yüzde 30-35'ini İzmir Aliağa'ya kurulacak olan hücre yatırımında kullanacak. İşte konuya ilişkin tüm bilgiler

Smart Güneş Teknolojileri borsada ne zaman işlem görecek? 2022 Smart Güneş Teknolojileri halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu

SPK'nın geçtiğimiz haftaki bülteninde Smart Güneş Teknolojileri halka arz talep toplama tarihleri duyuruldu. Şirketten pay sahibi olmak isteyen ve bu yönde yatırımlarını gerçekleştirecek olan binlerce vatandaş olarak " Smart Güneş Teknolojileri borsada ne zaman işlem görecek, halka arz hisse fiyatı ve kodu nedir?" soruları yanıtı araştırmaya başladı. İşte Smart Güneş Teknolojileri halka arz sonuçları ile hisse fiyatı ve kodu gibi merak edilenler…

Smart Güneş Teknolojileri borsada ne zaman işlem görecek? 2022 Smart Güneş Teknolojileri halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Arge Üretim San. ve Tic. A.Ş. 16 - 17 - 18 Mart 2022 tarihlerinde 14 TL fiyat ile QNB Finansinvest ve TSKB eş liderliğinde halka arz edilecektir.

SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZ OLUYOR

Endüstriyel, ticari ve perakende kullanıcılara Gebze'de ürettiği güneş panellerini tedarik eden Smart Güneş Teknolojileri halka arz oluyor.

Smart Güneş Teknolojileri'nin Şirket paylarının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurusu geçen hafta onaylandı. Şirketin halka arzı için talep toplama tarihleri 16-17-18 Mart 2022 olarak belirlendi.

QNB Finansinvest ve TSKB'nin konsorsiyum liderliğinde gerçekleşecek olan halka arzda 25.500.000 TL nominal değerdeki paylar sermaye artışı kapsamında, 6.340.000 TL nominal değerdeki paylar ortak satışı kapsamında satışa sunulacak. Fazla talep gelmesi halinde Smart Holding'in sahip olduğu 6.368.000 TL nominal değerli payların ek satışı gerçekleştirilecek.

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Smart Güneş Teknolojileri borsada ne zaman işlem görecek? 2022 Smart Güneş Teknolojileri halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu

Halka arzda satışa sunulacak payların yüzde 20'si "Bireysel Yatırımcılar", yüzde 39'u "Yüksek Başvurulu Yatırımcılar", %40 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve %1 oranındaki kısmı Grup Çalışanları grubuna tahsis edildi. Bireysel Yatırımcılar en çok 1.000 adet, Yüksek Başvurulu Yatırımcılar ise en az 1.001 adet ile başvuru yapabilecek. Her iki gruba da "oransal" dağıtım yapılacak.

Halka arzın büyüklüğünün 445.760.000 TL olması beklenirken; ek satış olursa rakam 534.912.000 TL'ye ulaşacak. Şirket hisse başına 14 TL fiyat ile halka arz edilecek. Halka arz işlemi sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 20.81, ek satış olursa yüzde 24.97 olacak. Halka arz öncesi 127.500.000 TL olan sermaye, halka arz sonrası 153.000.000 TL'ye ulaşacak.

Smart Güneş Teknolojileri, halka arzdan elde ededeceği güçlü kaynağın yüzde 30-35'ini İzmir Aliağa'ya kurulacak olan hücre yatırımında kullanacak.

Smart Güneş Teknolojileri şirketinin kurucu ortağı ve CEO'su Halil Demirdağ, yeni yatırımlar ve atılacak adımlarla ilgili olarak;

"2017 yılının Ağustos ayında Gebze'de üretime başladık. Toplamda 20 milyon dolarlık yatırım yaptık.. Edinmiş olduğumuz bilgi birikimiyle de son hat yatırımımızı kendimiz gerçekleştirdik ve pandemiye rağmen çok kısa sürede devreye alarak üretime başladık.

Bugüne kadar 500'ün üzerinde projede panel üreticisi veya anahtar teslim hizmet sağlayıcı olarak yer aldık.

2021 yılında 95 milyon dolar ciroya ve 17 milyon dolar FAVÖK tutarına imza attık. 2021 yılı net borç/FAVÖK oranı 1 çarpan civarında gerçekleşti.

Smart Güneş Teknolojileri şirketinin kurucu ortağı ve CEO'su Halil Demirdağ, yeni yatırımlar ve atılacak adımlarla ilgili olarak;

"2017 yılının Ağustos ayında Gebze'de üretime başladık. Toplamda 20 milyon dolarlık yatırım yaptık.. Edinmiş olduğumuz bilgi birikimiyle de son hat yatırımımızı kendimiz gerçekleştirdik ve pandemiye rağmen çok kısa sürede devreye alarak üretime başladık.

Bugüne kadar 500'ün üzerinde projede panel üreticisi veya anahtar teslim hizmet sağlayıcı olarak yer aldık.

2021 yılında 95 milyon dolar ciroya ve 17 milyon dolar FAVÖK tutarına imza attık. 2021 yılı net borç/FAVÖK oranı 1 çarpan civarında gerçekleşti.

Smart Güneş Teknolojileri borsada ne zaman işlem görecek? 2022 Smart Güneş Teknolojileri halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu
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