Smart Güneş Teknolojileri borsada ne zaman işlem görecek? 2022 Smart Güneş Teknolojileri halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu

Halka arzda satışa sunulacak payların yüzde 20'si "Bireysel Yatırımcılar", yüzde 39'u "Yüksek Başvurulu Yatırımcılar", %40 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve %1 oranındaki kısmı Grup Çalışanları grubuna tahsis edildi. Bireysel Yatırımcılar en çok 1.000 adet, Yüksek Başvurulu Yatırımcılar ise en az 1.001 adet ile başvuru yapabilecek. Her iki gruba da "oransal" dağıtım yapılacak.

Halka arzın büyüklüğünün 445.760.000 TL olması beklenirken; ek satış olursa rakam 534.912.000 TL'ye ulaşacak. Şirket hisse başına 14 TL fiyat ile halka arz edilecek. Halka arz işlemi sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 20.81, ek satış olursa yüzde 24.97 olacak. Halka arz öncesi 127.500.000 TL olan sermaye, halka arz sonrası 153.000.000 TL'ye ulaşacak.

Smart Güneş Teknolojileri, halka arzdan elde ededeceği güçlü kaynağın yüzde 30-35'ini İzmir Aliağa'ya kurulacak olan hücre yatırımında kullanacak.

Smart Güneş Teknolojileri şirketinin kurucu ortağı ve CEO'su Halil Demirdağ, yeni yatırımlar ve atılacak adımlarla ilgili olarak;

"2017 yılının Ağustos ayında Gebze'de üretime başladık. Toplamda 20 milyon dolarlık yatırım yaptık.. Edinmiş olduğumuz bilgi birikimiyle de son hat yatırımımızı kendimiz gerçekleştirdik ve pandemiye rağmen çok kısa sürede devreye alarak üretime başladık.

Bugüne kadar 500'ün üzerinde projede panel üreticisi veya anahtar teslim hizmet sağlayıcı olarak yer aldık.

2021 yılında 95 milyon dolar ciroya ve 17 milyon dolar FAVÖK tutarına imza attık. 2021 yılı net borç/FAVÖK oranı 1 çarpan civarında gerçekleşti.

Smart Güneş Teknolojileri şirketinin kurucu ortağı ve CEO'su Halil Demirdağ, yeni yatırımlar ve atılacak adımlarla ilgili olarak;

"2017 yılının Ağustos ayında Gebze'de üretime başladık. Toplamda 20 milyon dolarlık yatırım yaptık.. Edinmiş olduğumuz bilgi birikimiyle de son hat yatırımımızı kendimiz gerçekleştirdik ve pandemiye rağmen çok kısa sürede devreye alarak üretime başladık.

Bugüne kadar 500'ün üzerinde projede panel üreticisi veya anahtar teslim hizmet sağlayıcı olarak yer aldık.

2021 yılında 95 milyon dolar ciroya ve 17 milyon dolar FAVÖK tutarına imza attık. 2021 yılı net borç/FAVÖK oranı 1 çarpan civarında gerçekleşti.