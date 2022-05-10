Haberler Yaşam Soğan keserken gözyaşı dökmeye son! Sosyal medyada paylaşılan bu taktikle bir daha ağlamayacaksınız!

Giriş Tarihi: 10.05.2022 00:35 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 00:36

Soğan keserken gözyaşı dökmeye son! Sosyal medyada paylaşılan bu taktikle bir daha ağlamayacaksınız!

Sosyal medyada bir kullanıcı çok basit ama çok net çözüm veren bir taktik paylaştı. Soğan keserken ağlamayı engelleyen bu taktiği deneyen kullanıcılar, kadını teşekküre boğdu. Soğan keserken ağlamamak için gereken tek bir şey var: kağıt havlu