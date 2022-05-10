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Haberler Yaşam Soğan keserken gözyaşı dökmeye son! Sosyal medyada paylaşılan bu taktikle bir daha ağlamayacaksınız!
Giriş Tarihi: 10.05.2022 00:35 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 00:36

Soğan keserken gözyaşı dökmeye son! Sosyal medyada paylaşılan bu taktikle bir daha ağlamayacaksınız!

Sosyal medyada bir kullanıcı çok basit ama çok net çözüm veren bir taktik paylaştı. Soğan keserken ağlamayı engelleyen bu taktiği deneyen kullanıcılar, kadını teşekküre boğdu. Soğan keserken ağlamamak için gereken tek bir şey var: kağıt havlu

Soğan keserken gözyaşı dökmeye son! Sosyal medyada paylaşılan bu taktikle bir daha ağlamayacaksınız!

SOĞAN KESERKEN AĞLAMAYA SON

Soğan keserken ağlamayı engelleme çabaları, çok uzun zamandır evde yemek yapan insanlar için bir sorun teşkil etmekte. Birçoğumuz, bunun bir çözümünün olmadığını düşünüyor, artık sorunu halletmeye çalışmıyoruz. Kesin bir çözümünün uzunca bulunmaması, soğan kesmeyi zulüm haline getiriyor.

Soğan keserken gözyaşı dökmeye son! Sosyal medyada paylaşılan bu taktikle bir daha ağlamayacaksınız!

Birçoğumuz sayısızca şey yaparak ağlamamayı denesek de başaramadık. Facebook'ta bir kadın, paylaştığı püf noktasıyla kesin çözümü bulmuş olabilir. Evde yemek yapanlar, bunu repertuvarına ekleyeceğe benziyor.

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Soğan keserken gözyaşı dökmeye son! Sosyal medyada paylaşılan bu taktikle bir daha ağlamayacaksınız!

KAĞIT HAVLU YETİYOR

Trina Michelle adlı kullanıcı, bildiğiniz tüm püf noktalarını unutturacak bir mantık geliştirdi. Sadece kağıt havlu kullanarak, ağlamaya son dedi. Soğan keserken kesme tahtasının yanına koyulan bir parça kağıt havlu, soğandaki kimyasalları kendine doğru yönlendirecek ve gözünüzün yaşlanmasını önleyecek.

Soğan keserken gözyaşı dökmeye son! Sosyal medyada paylaşılan bu taktikle bir daha ağlamayacaksınız!

Kullanıcı "soğan keserken ağlamanızın sebebi, soğandaki kimyasallar, en yakın su kaynağına ulaşmak istiyor ki bu da gözleriniz oluyor. Eğer ıslak bir kağıt havlusunu kesme tahtasının yanına koyarsanız, soğanın kimyasalları sizin gözünüze değil, kağıt havluya yönelecek." paylaşımını yaptı.

Soğan keserken gözyaşı dökmeye son! Sosyal medyada paylaşılan bu taktikle bir daha ağlamayacaksınız!

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