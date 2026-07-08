Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ŞOK Aktüel Kataloğu 8-14 Temmuz 2026 | Bugün ŞOK'ta indirimde neler var? Vantilatör, dikey süpürge...
Giriş Tarihi: 08.07.2026 10:09

ŞOK Aktüel Kataloğu 8-14 Temmuz 2026 | Bugün ŞOK'ta indirimde neler var? Vantilatör, dikey süpürge...

ŞOK 8-14 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu ile bugünden itibaren raflara gelecek indirimli fırsatlar belli oldu. Yeni haftanın ŞOK kataloğunda vantilatör, buharlı temizleyici, araç içi yol kayıt kamerası, cam ankastre set, dikey elektrikli süpürge, plaj çantaları, terlikler gibi ürünler ön plana çıktı. Birçok farklı kategorideki indirimleri kaçırmak istemeyen alışverişseverler için ŞOK aktüel kataloğu ve fiyatları...

  • ABONE OL
ŞOK Aktüel Kataloğu 8-14 Temmuz 2026 | Bugün ŞOK’ta indirimde neler var? Vantilatör, dikey süpürge...

ŞOK 8-14 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel indirim fırsatları açıklandı. Katalogda teknolojik cihazlar, ev ve tamir aletleri, plaj eşyaları ve temel gıda ile hijyen gibi çeşitli kategoriden ürünler dikkat çekerken; 8 Temmuz bugün itibarıyla satışa sunulacak. ŞOK aktüel haftanın fırsat ürünleri listesi, alışveriş tutkunlarının yakın takibinde yer aldı.

ŞOK Aktüel Kataloğu 8-14 Temmuz 2026 | Bugün ŞOK’ta indirimde neler var? Vantilatör, dikey süpürge...

8-14 TEMMUZ 2026 ŞOK KATALOĞU

Cam Ankastre Set - 7.999 TL

Buharlı Temizleyici - 4.999 TL

Dikey Elektrikli Süpürge - 1.899 TL

Vantilatör - 1.599 TL

Cam Kettle - 999 TL

El Blender Seti - 1.999 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ŞOK Aktüel Kataloğu 8-14 Temmuz 2026 | Bugün ŞOK’ta indirimde neler var? Vantilatör, dikey süpürge...

8-14 TEMMUZ 2026 ŞOK KATALOĞU

Double Set Bebek Bezi - 265 TL

3 Katlı Tuvalet Kağıdı - 385 TL

3 Katlı Kağıt Havlu - 229 TL

8 KG Beyazlar ve Renkliler Toz Deterjan - 399 TL

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ŞOK Aktüel Kataloğu 8-14 Temmuz 2026 | Bugün ŞOK’ta indirimde neler var? Vantilatör, dikey süpürge...

8-14 TEMMUZ 2026 ŞOK KATALOĞU

5'li Finger Bisküvi - 109 TL

4'li Çikolatalı Gofret - 49, 95 TL

3'li Sütlü Kremalı Bisküvi - 39,95 TL

ŞOK Aktüel Kataloğu 8-14 Temmuz 2026 | Bugün ŞOK’ta indirimde neler var? Vantilatör, dikey süpürge...

8-14 TEMMUZ 2026 ŞOK KATALOĞU

Oto Şemsiye Güneşlik - 399 TL

Oto Şarjlı Yıkama Tabancası - 1.190 TL

Kompresör - 799 TL

Araç İçi Yol Kayıt Kamerası - 999 TL

Araç İçi Ambiyans Led Aydınlatma - 299 tl

ŞOK Aktüel Kataloğu 8-14 Temmuz 2026 | Bugün ŞOK’ta indirimde neler var? Vantilatör, dikey süpürge...

8-14 TEMMUZ 2026 ŞOK KATALOĞU

Termo Askılı Piknik Çantası - 119 TL

23L Termo Piknik Çantası - 179 TL

Erkek Deniz Şortu - 349 TL

Kumaş Plaj Çantası Nakışlı - 229 TL

Jüt Plaj Çantası - 229 TL

ŞOK Aktüel Kataloğu 8-14 Temmuz 2026 | Bugün ŞOK’ta indirimde neler var? Vantilatör, dikey süpürge...

8-14 TEMMUZ 2026 ŞOK KATALOĞU

Pırıltılı Bebekler - 249 TL

Led Işıklı Scooter - 849 TL

Raket Seti - 399 TL

Altıgen Bloklar - 299 TL

ŞOK Aktüel Kataloğu 8-14 Temmuz 2026 | Bugün ŞOK’ta indirimde neler var? Vantilatör, dikey süpürge...

8-14 TEMMUZ 2026 ŞOK KATALOĞU

500G Siyah Zeytin - 145 TL

400G Mantı - 109 TL

Patlıcan Salatası - 79, 90 TL

ŞOK Aktüel Kataloğu 8-14 Temmuz 2026 | Bugün ŞOK’ta indirimde neler var? Vantilatör, dikey süpürge...

8-14 TEMMUZ 2026 ŞOK KATALOĞU

4K Android Led TV - 23.999 TL

Ekran Uydu Alıcılı Google Smart QLED TV - 53.999 TL

ŞOK Aktüel Kataloğu 8-14 Temmuz 2026 | Bugün ŞOK’ta indirimde neler var? Vantilatör, dikey süpürge...

8-14 TEMMUZ 2026 ŞOK KATALOĞU

Şarj Adaptörü - 1.999 TL

Beyaz Şarj Cihazı - 999 TL

Akıllı Saat - 10.999 TL

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA