Haberler
Yaşam
ŞOK Aktüel Kataloğu 8-14 Temmuz 2026 | Bugün ŞOK'ta indirimde neler var? Vantilatör, dikey süpürge...
Giriş Tarihi: 08.07.2026 10:09
ŞOK Aktüel Kataloğu 8-14 Temmuz 2026 | Bugün ŞOK'ta indirimde neler var? Vantilatör, dikey süpürge...
ŞOK 8-14 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu ile bugünden itibaren raflara gelecek indirimli fırsatlar belli oldu. Yeni haftanın ŞOK kataloğunda vantilatör, buharlı temizleyici, araç içi yol kayıt kamerası, cam ankastre set, dikey elektrikli süpürge, plaj çantaları, terlikler gibi ürünler ön plana çıktı. Birçok farklı kategorideki indirimleri kaçırmak istemeyen alışverişseverler için ŞOK aktüel kataloğu ve fiyatları...