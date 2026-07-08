ŞOK Aktüel Kataloğu 8-14 Temmuz 2026 | Bugün ŞOK’ta indirimde neler var? Vantilatör, dikey süpürge...

ŞOK 8-14 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel indirim fırsatları açıklandı. Katalogda teknolojik cihazlar, ev ve tamir aletleri, plaj eşyaları ve temel gıda ile hijyen gibi çeşitli kategoriden ürünler dikkat çekerken; 8 Temmuz bugün itibarıyla satışa sunulacak. ŞOK aktüel haftanın fırsat ürünleri listesi, alışveriş tutkunlarının yakın takibinde yer aldı.