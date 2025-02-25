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ŞOK AKTÜEL YENİ HAFTA İNDİRİMLERİ! Yarın satışta! 26 Şubat - 4 Mart ŞOK aktüel ürünler neler?
Giriş Tarihi: 25.02.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
11:50
ŞOK AKTÜEL YENİ HAFTA İNDİRİMLERİ! Yarın satışta! 26 Şubat - 4 Mart ŞOK aktüel ürünler neler?
ŞOK marketlerinde bu hafta temizlikten mutfağa, teknolojiden ev ihtiyaçlarına kadar birçok avantajlı ürün raflarda yerini alıyor. 26 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda en dikkat çeken ürünlerden biri ise çok fonksiyonlu buharlı temizlik makinesi oldu! Peki, 26 Şubat - 4 Mart ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte ŞOK aktüel kataloğundaki fırsatlar…