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Giriş Tarihi: 29.08.2024 15:58 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 15:58

ŞOK GELİŞME ADLİ TIP RAPORU AÇIKLANDI! Küçük kız hayatta mı, Narin Güran bulundu mu, nerede kayboldu?

21 Ağustos 2024 tarihinden beri arama çalışmaları devam eden 8 yaşındaki Narin sırra kadem bastı! Narin'in esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmasıyla ile ilgili derinlemesine yapılan araştırmalar ve çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Diyarbakır'da meydana gelen bu esrarengiz olaya Türkiye'nin dört bir yerinden arama kurtarma çalışmaları için ekipler geldi. Peki 8 yaşındaki Narin Güran bulundu mu, nerede kayboldu, küçük kız kaçırıldı mı, yaşıyor mu? İşte, Narin Güran olayıyla ilgili sıcak gelişmeler ve son dakika açıklamalar haberde…

ŞOK GELİŞME ADLİ TIP RAPORU AÇIKLANDI! Küçük kız hayatta mı, Narin Güran bulundu mu, nerede kayboldu?

Tüm Türkiye tek yürek oldu ve küçük Narin'in bulunmasını istiyor. Günlerdir haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili son dakika gelişmeleri ülkenin dört bir yanından vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Her geçen gün son dakika gelişmeleri yaşanırken Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım sona yaklaşıldığını kamuoyuna duyurdu. 8 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran nerede, bulundu mu küçük kız hayatta mı?

ŞOK GELİŞME ADLİ TIP RAPORU AÇIKLANDI! Küçük kız hayatta mı, Narin Güran bulundu mu, nerede kayboldu?

NARİN GÜRAN KİMDİR, NEREDE KAYBOLDU?
Küçük kızın kaybolmasıyla ilgili olaylar 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, kurstan çıkıp evine geri dönmeyince ailesi ilk başta kendi imkanlarıyla küçük kızı arama çalışmaları yaptı. Köylülerin de seferber olduğu aramadan da sonuç alınmayınca saat Narin'in babası Arif Güran akşam 20.15'te karakola giderek kızının kayıp olduğu ihbarında bulundu.

İhbar üzerine bölgeye Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri(JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışmalarda jandarmaya ait helikopterle de havadan destek verdi. Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen bütün araçlar sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş çıkıış yapan araçlar arandı.

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ŞOK GELİŞME ADLİ TIP RAPORU AÇIKLANDI! Küçük kız hayatta mı, Narin Güran bulundu mu, nerede kayboldu?

YER YARILDI İÇİNE GİRDİ!
Narin Güran'ın kayıp ihbarının üzerinden tam 5 gün geçti. Küçük kızı arama çalışmaları ise 6 gündür hız kesmeden devam ediyor. esrarengiz olayla ilgili her gün şok gelişmeler yaşanırken 8 yaşındaki Narin Güran'ın nerede olduğu ise hala bilinmiyor. Aile kızlarının hayatta olduğuna dair inancını yitirmeye başlarken binlerce insan tek yürek olup küçük kızı bulma çalışmalarını sürdürüyor.

ŞOK GELİŞME ADLİ TIP RAPORU AÇIKLANDI! Küçük kız hayatta mı, Narin Güran bulundu mu, nerede kayboldu?

TERLİK AYNI, NUMARASI FARKLI!
Arama çalışmalarında 22 Ağustos gece saatlerinde yol kenarında bir çocuk terliği bulundu. Güran ailesinin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terlik, Narin'in anne ve babasına gösterildiğinde aile, terliğin kızlarına ait olduğunu doğruladı. Terlik incelenmek üzere jandarma tarafından laboratuvara götürüldü. Ancak, aile daha sonra yaptıkları açıklamada terlik numarasının Narin'inkinden farklı olduğunu söyledi.

ŞOK GELİŞME ADLİ TIP RAPORU AÇIKLANDI! Küçük kız hayatta mı, Narin Güran bulundu mu, nerede kayboldu?

KAYALIKTAKİ KAN LEKELERİ NARİN'E Mİ AİT KÜÇÜK KIZ HAYATTA MI?
Narin'in gittiği patika yolun yaklaşık 50 metre ilerisindeki tepede, evlerine yaklaşık 20 metre mesafede bulunan kayalıklarda yakınları, 25 Ağustos'ta kan lekeleri gördü. Olay yeri inceleme ekipleri, kan lekelerinin olduğu kaya parçalarını delil torbalarına koyarak, incelemek üzere laboratuvara götürdü. İncelemenin ardından Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, kan lekelerinin Narin Güran'a ait olmadığı, mahalledeki bir çocuğun burnunun kanaması sonucu meydana geldiği belirtildi.

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