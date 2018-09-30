Şok iddia: Aref'in getirdiği yılan balkondan çıktı

Haydar Çekici'nin eşi Gonca Çekici ise yılanın Aref'e ait olduğunu öne sürdü.
"Bizim evimizden böcek bile çıkmaz" diyen Gonca Çekici, aile olarak tedirgin olduklarını ve 7 yaşındaki çocuğunu bu yüzden teyzesine göndermek zorunda kaldığını ifade etti. Çekici, "Aref, arkadaşının evinde birlikte kalıyor. Biz girip çıkarken görüyorduk. Hayvan beslediğini, kafeslerde bir şeyler çıkarttığını benim çocuğum da söylüyor. Ama o kafesin içerisinde ne olduğunu bilmiyorum ama yılan beslediğini biliyoruz" diye konuştu.
"Evi boşaltmayı düşünüyoruz"