Sokak köpeği belediye personeline saldırdı: Kolumdan bir parça aldı!

Sözer, yaşadığı kabus dolu anları şu sözlerle anlattı: "Bölgede saldırgan köpek var, diye harekete geçtik. Gittiğimizde köpeğin uysal olduğunu gördük. İlk önce yem verdik sakinleşmesi için ve herhangi bir hamle yapmaması için. Köpek gayet olumlu olarak yanaştı bize. Köpeği alma esnasında değişim göstererek koluma saldırdı ve kolumdan bir parça aldı.