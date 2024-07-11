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Haberler Yaşam Sokak köpeği belediye personeline saldırdı: Kolumdan bir parça aldı!
Giriş Tarihi: 11.07.2024 15:09 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 15:25

Sokak köpeği belediye personeline saldırdı: Kolumdan bir parça aldı!

Sokak köpeği, kendisini barınağa götürmek isteyen belediye personelini sağ kolundan ısırdı. Hastaneye kaldırılan Sözer, yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı: "Köpeği alma esnasında değişim göstererek koluma saldırdı ve kolumdan bir parça aldı…" Aynı köpeğin olay öncesi bir çocuğu kovaladığı anlar da güvenlik kamerasına böyle yansıdı

DHA
Sokak köpeği belediye personeline saldırdı: Kolumdan bir parça aldı!

Başıboş köpek belediye personeline saldırdı. Korkunç olay dün akşam Sakarya'da yaşandı.

Sokak köpeği belediye personeline saldırdı: Kolumdan bir parça aldı!

Başıboş bir köpeğin sokakta havlayarak yoldan geçenleri kovaladığını görenler belediyeyi arayıp durumu anlattı. İhbar üzerine Karasu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli Oktay Sözer, mesai arkadaşlarıyla birlikte köpeği barınağa götürmek için soluğu olay yerinde aldı.

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Sokak köpeği belediye personeline saldırdı: Kolumdan bir parça aldı!

Köpek, kendisini yakalamaya çalışan Sözer'in sağ kolunu ısırdı. Arkadaşlarının yardımıyla köpekten kurtulan Sözer, ilk olarak Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burandan da Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralı adam, koluna dikiş atıldıktan sonra taburcu edilerek eve yollandı. öpek ise diğer belediye personelleri tarafından sokaktan alınarak barınağa bırakıldı.

Sokak köpeği belediye personeline saldırdı: Kolumdan bir parça aldı!

Sözer, yaşadığı kabus dolu anları şu sözlerle anlattı: "Bölgede saldırgan köpek var, diye harekete geçtik. Gittiğimizde köpeğin uysal olduğunu gördük. İlk önce yem verdik sakinleşmesi için ve herhangi bir hamle yapmaması için. Köpek gayet olumlu olarak yanaştı bize. Köpeği alma esnasında değişim göstererek koluma saldırdı ve kolumdan bir parça aldı.

Sokak köpeği belediye personeline saldırdı: Kolumdan bir parça aldı!

Onun haricinde farklı bir durum gelişmedi. Bu tür olaylar bizim için pek önemli değil, yetişkin insanlar kendini koruyabilir. Burası yazlık, çoluk çocuğun olduğu bir bölge.

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