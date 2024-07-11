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Sokak köpeği belediye personeline saldırdı: Kolumdan bir parça aldı!
Giriş Tarihi: 11.07.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
15:25
Sokak köpeği belediye personeline saldırdı: Kolumdan bir parça aldı!
Sokak köpeği, kendisini barınağa götürmek isteyen belediye personelini sağ kolundan ısırdı. Hastaneye kaldırılan Sözer, yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı: "Köpeği alma esnasında değişim göstererek koluma saldırdı ve kolumdan bir parça aldı…" Aynı köpeğin olay öncesi bir çocuğu kovaladığı anlar da güvenlik kamerasına böyle yansıdı