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Haberler Yaşam Sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı: İşte Tunahan Yılmaz’ın son hali!
Giriş Tarihi: 07.03.2024 14:48 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 14:48

Sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı: İşte Tunahan Yılmaz’ın son hali!

Ankara'da ilkokul öğrencisi Tunahan Yılmaz, aralık ayında okula gittiği sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Üç aydır hastanede tedavi gören Tunahan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği açıkladı. Aylar sonra ilk kez bahçeye çıkan Tunahan'ın bir ameliyat daha geçireceği açıklandı…

AA
Sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı: İşte Tunahan Yılmaz’ın son hali!

Ankara'nın Keçiören ilçesinde boş arazide köpeklerin saldırısına uğrayan ve 3 aydır hastanede tedavi gören Tunahan Yılmaz'ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Kafkas Mahallesi'nde 7 Aralık günü sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan Nurettin Demirer İlkokulu öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Tunahan, tedavisinin sürdüğü hastanenin bahçesine 3 ay sonra babasıyla birlikte ilk kez çıkarak bir süre gezdi, kafeteryada çay içti.

Sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı: İşte Tunahan Yılmaz’ın son hali!

TÜPLERLE BESLENİYOR…

Zorlu bir ameliyat sürecinden geçen Tunahan, çeşitli oyuncaklarını yerleştirdiği hastane odasında bilgisayarda oyun da oynuyor. Baba Halil Yılmaz, sıralı ameliyatlar geçiren Tunahan'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi. Tunahan'ın tüple beslendiğini belirten Yılmaz, çocuğunun bir ameliyat daha geçirmesinin planlandığını dile getirdi.

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Sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı: İşte Tunahan Yılmaz’ın son hali!

Tunahan'ın bilinci açıldıktan sonra ilk olarak annesi ve yakınlarını sorduğunu anlatan Yılmaz, planlanan ameliyatın da başarılı olması durumunda çocuğun taburcu edileceğini belirtti. Çocuğunun sağlık durumunun iyi gitmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Yılmaz, "Çok mutluyuz. Çocuğum için yüzde bir umut var demiştim. O yüzde bir umut Allah'ın takdiri demiştim. Allah'ın izniyle bugünlere geldi. Doktorlarımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı: İşte Tunahan Yılmaz’ın son hali!

Yılmaz, Tunahan'ı hastaneye getiren ambulans şoförüne de teşekkür ederek, "Sanatoryum'dan buraya gelen ambulans ancak kendi evladı olsaydı o şekilde kullanırdı arabayı. Ona sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Çok hızlı gelmiş, yetiştirmişti. Onlar bizim gizli kahramanlarımız" diye konuştu.

Sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı: İşte Tunahan Yılmaz’ın son hali!

Tunahan'ın konuşabildiğini, zorlansa bile yürümeye çalıştığını anlatan Yılmaz, çok zor zamanlardan geçtiklerini ifade etti. Yaşadıklarının ardından geldikleri noktanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

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