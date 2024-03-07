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Sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı: İşte Tunahan Yılmaz’ın son hali!
Giriş Tarihi: 07.03.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
14:48
Sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı: İşte Tunahan Yılmaz’ın son hali!
Ankara'da ilkokul öğrencisi Tunahan Yılmaz, aralık ayında okula gittiği sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Üç aydır hastanede tedavi gören Tunahan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği açıkladı. Aylar sonra ilk kez bahçeye çıkan Tunahan'ın bir ameliyat daha geçireceği açıklandı…